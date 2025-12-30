獨／屏東一天2起「警急掏槍」！3車手面交656萬 警破窗逮人

車手落跑被員警開車衝撞攔截，兩人被逮，仍有一人在逃。（圖／TVBS）

同一天，屏東縣不只南州發生警方開了40槍逮槍砲嫌犯，距離28公里外的屏東市區，也發生警匪衝突，三名車手約被害人面交656萬元現金，警方埋伏見機開車衝撞，攔下車手，持警棍破窗壓制兩人，不過仍有一名共犯仍在逃。

車手落跑被員警開車衝撞攔截，兩人被逮，仍有一人在逃。（圖／TVBS）

事發於屏東火車站附近，當天下午 1 點多，一輛紅色轎車內坐著三名男子。監視器畫面顯示，其中兩名分別身穿黑衣與白衣的男子突然下車逃逸，而駕駛則試圖開車落跑。警方立即採取行動，以 5 至 6 部車前後包夾，並加速撞上嫌犯車輛進行攔截。大批警力迅速趕到現場支援，將嫌犯車輛團團包圍。

廣告 廣告

便衣警察不僅持槍戒備，還使用警棍破窗進入車內，巨大的聲響讓附近民眾感到驚恐。儘管駕駛試圖逃脫，仍被警方拉出車外並壓制在地。同時，另一部分警力奮力追趕，成功逮捕了一名落跑共犯，但仍有一名共犯成功逃離現場。

目擊民眾表示，他看到一名犯人被壓在地上，後面還有一名被抓到，警方喊聲非常大聲，場面十分恐怖。另一名目擊民眾描述，警方是從正面撞擊把嫌犯車輛攔下，然後旁邊兩輛車從側面將其夾住，接著敲破車窗。

共犯車手落跑仍被逮，警方保住被害者656萬元現金。（圖／TVBS）

被捕的兩名車手分別是 34 歲簡姓男子及 24 歲謝姓男子，他們透過社群網站認識女被害者，已經騙走 807 萬元。這次他們再次要求面交 656 萬元，卻不知警方與被害人已聯手設下陷阱。警方在逮捕行動中還查獲 5 包毒品咖啡包與愷他命。

雖然有一名車手成功逃脫，但警方成功保住了被害女子的 656 萬元現金。屏東縣在同一天發生兩起警方大規模逮捕行動，讓附近居民都感到相當震驚。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

更多 TVBS 報導

獨／詐騙受害者心碎 「圈存款項」2年後全消失

妳被騙了欸！婦不知遭詐680萬 警主動聯繫

真的很有用！警逮車手「對空鳴槍」 竟是拿這個東西…

兄弟金紙毒店？ 鄰居覺得怪 警一查是「分裝場」

