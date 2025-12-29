獨／崩潰！ 房仲帳戶遭警示 控竟是誤設搞烏龍

APP轉帳功能欄位反灰無法使用。（圖／TVBS）

新北市一名房仲，銀行帳戶無故被警示，線上跟ATM都無法轉帳，連公司要撥薪水也沒辦法，他當下立刻到派出所求助，結果兩天後，竟迅速被解除警示，他聯繫銀行，行員說因為警方誤投警示，烏龍一場！只是儘管已經解除，但根據銀行規定，網路功能仍暫時無法使用，若要轉帳繳費，得要跑一趟臨櫃辦理。

這位房仲某天突然發現自己無法進行任何轉帳操作，他表示，當時感到十分慌張，不知道發生了什麼事情，不僅無法轉帳、ATM也無法操作，甚至連公司要撥付薪水也無法進行。

起初，銀行告知他半年前有一筆從LINE PAY轉入銀行帳戶的款項被判定為異常。這位房仲感到困惑，因為LINE PAY也是他自己的帳戶，不明白為何會被視為異常交易。這位從事房仲職業的受害民眾生活單純，平時金流狀況與一般人相同，例如房貸、薪水和信用卡費等日常支出，沒有網購或線上交易。他於22日向警方求助，隔天帶著相關資料前往派出所，結果24日就被通知帳號已解除警示，速度之快令他感到納悶。

後來他向銀行追問，對方告知是警方誤設了他的帳戶警示。雖然解除後，現在他可以到銀行臨櫃領錢，但手機APP、ATM提款和信用卡繳款等功能仍然無法使用。這位房仲近期正準備結婚，需要支付的款項增加，卻不能線上完成，必須多次往返銀行辦理，而且臨櫃交易還有金額限制，只能多跑幾趟，對生活造成許多不便。

有律師表示，如果這種烏龍事件造成財務損失，例如因帳戶被鎖而無法及時付款導致違約金，受害者可以要求賠償。目前這位房仲已向銀行申請恢復自動化服務，但仍有流程需要等待。更令人擔憂的是，這類事件是否與個資外流有關，就怕類似事件再度重演。

