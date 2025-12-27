獨／巨型瓦斯槽 以鍋爐名義申請 「無」法源可管

住戶擔憂地下室的大型瓦斯槽，找來相關單位安檢也沒輒。（圖／TVBS）

社區地下室安裝的3.9噸大型瓦斯儲槽引發安全疑慮，居民擔憂不已。該儲槽於103年由社區委員會成立的瓦斯小組設置，目的是為306戶住戶提供天然瓦斯使用便利。然而，由於管線設計不良、貼近牆壁，導致難以維修保養，甚至出現漏氣情況。更令人擔憂的是，儲槽以鍋爐名義申請，在法律修改後形成監管真空，消防局、工務局及勞動檢查單位皆表示無法可管，使居民的安全隱憂懸而未決。

這座大型瓦斯儲槽位於一座山坡社區的地下室，由於地理位置特殊，自來瓦斯管線難以到達或費用過高，社區委員會便於103年決定安裝這座儲槽。莊先生表示，當初5位社區委員組成瓦斯小組，設置了這個儲槽來取代串聯式供應系統，為全社區306戶提供天然瓦斯。然而，莊先生指出，儲槽的設計十分粗糙，瓦斯管與牆壁距離太近，導致無法進行必要的維修工作。

目前，該儲槽及其管線已出現漏氣和鏽蝕問題。雖然消防局和工務局官員分別於今年9月初和11月底前往視察，但住戶認為這些檢查流於形式，沒有實質作為。對於漏氣或鏽蝕處，目前只能先噴漆做記號，但要全面更換管線卻非常困難。

更令人憂心的是，這座儲槽的容量遠超一般住宅用瓦斯。一般住戶使用的瓦斯鋼瓶重量在20公斤以下，營業用不得超過80公斤，而這座儲槽的容量卻達到3.9噸，一次補滿的量高達3200多公斤，相當於一般家用瓦斯桶的200倍，這種規模的儲槽通常只用於化工廠。

李先生對此表示強烈擔憂，認為這個儲槽一旦爆炸將後果嚴重，3900公升的瓦斯爆炸威力堪比炸彈。更令人擔憂的是，這座儲槽位於已有40年歷史的海砂屋地下室，加上無法正常保養的管線，安全風險與日俱增。

由於法律監管的空白，消防局只能規範20公斤以下的家用瓦斯鋼瓶，勞動檢查部門因社區不屬於工作場所而無權介入，瓦斯供應商也只負責供應而無權要求管委會改善。面對這一監管真空，住戶只能與管委會協商解決方案，深怕每耽擱一天都增加潛在風險。

