獨／「常對妹動手動腳」哥哥怒了！26歲男持刀 追砍妹妹男友

一名26歲余姓男子在新北市新莊當街持刀砍傷妹妹的男友，隨後自首。事發原因是余男不滿妹妹的24歲李姓男友經常對妹妹動手動腳，憤而約對方到自家附近談判，卻在談話過程中情緒失控，拿出預藏的鋼刀攻擊對方手腳。雖然被害人不願提告，但嫌犯仍因當街砍人被依殺人未遂罪送辦。此事件發生在國小附近的住宅區，引起當地居民對社區安全的擔憂。

哥哥不滿妹妹多次遭男友動手，把對方約出來談判、當街砍人後自首。 (圖／TVBS)

新北市新莊一處寧靜的住宅區在假日清晨突然被警笛聲打破寧靜。數輛警車和救護車緊急趕到現場，附近居民發現一名男子受傷倒在地上。原來幾分鐘前，一名身穿黑衣的男子跑到派出所自首，表示自己剛才砍傷了人。

事件發生在新莊一處住宅區，被砍傷的男子已被送醫治療。警方調查發現，嫌犯是26歲的余姓男子，而被害人則是24歲的李姓男子，正是嫌犯妹妹的男友。余男因不滿李男經常對自己的妹妹動手動腳，便約對方到自家附近的巷弄談判。然而，當李男出現後，兩人僅交談數句便爆發口角。余男情緒激動，突然拿出預先藏好的鋼刀，一路追砍李男至巷內，最終砍傷了對方的手腳。

值得注意的是，砍人事件發生地點緊鄰一所國小，周圍都是住宅區。附近居民表示，這個區域平時環境單純，屬於文教區，治安狀況良好。此次發生如此暴力事件，讓居民擔心無辜學生和住戶可能受到波及。

警方進一步調查發現，余男妹妹與李男交往期間並無任何報案紀錄。儘管被害人李男不願提出告訴，但由於余男當街持刀砍人的行為已觸犯法律，他仍被依殺人未遂罪送辦。這一衝動行為不僅使余男面臨嚴重的刑事責任，也可能對家人關係造成難以彌補的傷害。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

