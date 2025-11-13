獨/幽門螺旋桿菌是胃癌元凶！醫曝：根除可降近5成風險

幽門螺旋桿菌感染是胃癌最常見的成因，根除該菌可降低47%胃癌發生率及39%死亡率。對此，林柏任醫師指出，幽門螺旋桿菌會分泌毒素破壞胃黏膜，引發胃部發炎，進而可能導致萎縮性胃炎、腸黏膜化生，最終演變成胃癌。

《完整影片請點我》

幽門螺旋桿菌感染是胃癌最常見的成因，根除該菌可降低47%胃癌發生率及39%死亡率。（圖／翻攝《健康我+1》畫面）

北市聯醫仁愛院區消化內科林柏任醫師受中天新聞《健康我+1》頻道訪問指出，飲食與生活習慣也是影響胃癌發生的重要因素。「加工肉品、煙燻或醃製的高鹽食物會提高胃癌風險，吸煙和飲酒同樣會增加胃癌的發生率。」此外，家族遺傳、基因突變或缺失也可能導致胃癌，但在台灣，家族遺傳性胃癌的比例僅約5-10%。

廣告 廣告

值得注意的是，胃癌患者以男性及年長者居多，而生活不規律、三餐不正常的人也屬於高風險族群。林柏任表示，某些特殊工作者一天只吃一到兩餐，其胃部常呈現紅腫發炎狀態，甚至有腸黏膜化生現象，處於胃癌高風險狀態。

胃癌早期症狀往往不明顯，容易與一般消化不良混淆。林柏任解釋「有些胃癌病人會出現上腹部悶痛、脹氣或食慾不振等症狀，但這些都屬於非典型症狀，在門診中九成以上仍是消化不良或胃潰瘍患者。」

胃癌早期症狀往往不明顯，容易與一般消化不良混淆。（圖／翻攝《健康我+1》畫面）

當胃癌進展至中後期，患者可能會出現更明顯的警訊。「較嚴重的症狀包括黑便、貧血、臉色蒼白、頭暈，以及食慾不振和體重減輕等現象。」林柏任警告，如果出現這些症狀才就醫，發現的胃癌通常已進入中後期，治療效果較不理想。

針對胃部不適症狀是否需要進行胃鏡檢查，林柏任建議，一般會先給予藥物治療兩三週，若症狀未改善，可考慮進行胃鏡檢查。若出現黑便、食慾不振、體重減輕或慢性貧血等較典型症狀，則建議直接進行胃鏡檢查。

林柏任指出，早期發現的胃癌治癒率非常高，第零期或第一期胃癌的五年存活率可達九成以上。他分享曾遇過因早期胃癌接受手術的患者，之後健康生活至八九十歲，「所以早期發現、早期治療非常重要。」

延伸閱讀

影/台南男痔瘡住院嗆「不服來戰」 仇家殺進停車場還開槍

陸揚言對沈伯洋發全球通緝令 吳子嘉嗆：青鳥不見了！全是孬種

高雄驚見「軍火大場面」！餐飲科畢業生經營地下兵工廠