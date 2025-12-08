獨／店內「60件外套」全長一樣？ PLAVE粉絲掀「送洗潮」

新北板橋一間40年洗衣店老店，整間店都掛滿PLAVE外套。（圖／東森新聞）





韓國虛擬男團PLAVE周邊棒球外套爆紅，但不少粉絲抱怨容易染色，想送洗許多店也不收。不過新北板橋一間40年老店，卻接單接到手軟，整間店都掛滿PLAVE外套，引發討論。許多粉絲好奇，外套排成一整排，都長一樣，怎麼不會洗到搞混？原來業者有招，一起來看。

洗衣店業者：「我總共60件，這裡差不多20件。」

一整排外套全是同款，就像制服，但這並不是全部，還有40幾件等著排隊。原來這件棒球外套是韓國虛擬男團PLAVE的周邊，許多粉絲買完都還沒穿，第一件事先直奔洗衣店，因為...。

民眾：「它好像褪色褪滿嚴重的，幫我女兒拿去洗，（其他）洗衣店說沒辦法洗。」

民眾：「他有時候（衣服）穿白的話，它有時候會染色，白的話會染色，我從蘆洲來，我是聽說很多網友從南部或北部上來。」

PLAVE外套難洗，幾乎沒店願意接，新北板橋40年洗衣店透露只能一件一件洗，一天最多洗10件，現在來，至少還得等兩星期到半個月。

外套這麼多件，通通都長得一模一樣，很多人就好奇，到底該怎麼分辨，才知道哪一件是你的，原來店家會在上面貼上專屬的標籤，然後再給你發票單子，等洗好後再拿單子來店裡領取。

外套送洗不是靠記憶，全靠標籤數字，就怕丟洗衣機後會搞混，業者洗前，會先在內裡釘上標籤，再乾洗，洗完套防塵袋，最後再釘上一般紙條，內外編號一致，就算掛再滿，也不怕亂。

洗衣店業者：「它洗不掉它是油性的，今天12/8拿兩件來，我就寫這樣，洗衣服都用這種（油性）紙。」

整排條狀粉色油性紙條，搭配專用油性筆，乾洗後，不怕字不見，老闆最後還會手寫發票，發票編號就是領衣密碼，若不小心弄丟，對照手機號碼也可以。PLAVE外套褪色難洗，送洗訂單暴增，意外讓板橋這間洗衣店變粉絲的朝聖之地。

