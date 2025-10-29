獨／弄錯家破門待修、又遇房東擅闖 房客：不敢回家、房租照繳

蔡小姐因房屋大門被消防人員破壞後，又遭遇房東未經同意擅自進入租屋處的困擾，讓她感到不安全而不敢回家居住。事件起因為柳先生報錯地址，導致消防人員誤闖蔡小姐住處並破壞大門。在維修期間，房東太太不但未經蔡小姐同意就進入屋內，還帶著工人一同進入，甚至允許工人使用屋內廁所。對此，蔡小姐已正式提告，律師表示房東的行為已構成侵入住宅罪。

蔡小姐又控訴，房東未經同意進屋，房東趁著修門的期間，擅自闖進屋內，誇張的是還帶著工人一起進去，蔡小姐已經提告捍衛權益（圖／TVBS）

蔡小姐表示，在大門被剪壞的情況下已經相當生氣，而在房東太太帶著工人來修門期間，由於她忙於工作無法回家，房東太太竟站在陽台往屋內不斷拍照，並向工人介紹屋內環境。更令人無法接受的是，房東太太未經許可便進入屋內，甚至在未開燈的情況下四處參觀，還向工人介紹廁所位置。

李茂增律師指出，房東將房子租出後，使用權已屬於租客，房東不得任意出入房屋，若未經房客同意擅自進入，將構成侵入住宅罪，可處1年以下有期徒刑。面對房東太太的違法行為，蔡小姐已決定提出告訴以捍衛自身權益。

房東太太帶著工人來修門期間，沒有經過租客蔡小姐同意進進出出屋內，房東會構成侵入住宅罪 （圖／民眾提供）

關於最初造成門被破壞的事件，柳先生因急於救助獨居且中風的親戚而報錯地址，導致警消人員破錯門。依照消防法規，在救人情況下可以直接破門入內，因此柳先生並非刻意破壞，不構成侵入住宅或毀損罪，但仍需負擔門的修復賠償責任。警消人員在此事件中也是依法行事，只是地址確認出現疏失。

這一連串事件讓蔡小姐感到居住空間受到侵犯，儘管目前不敢回家居住，但房租仍需照常繳納。

