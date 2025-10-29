獨／弄錯家破門待修、又遇房東擅闖 房客：不敢回家、房租照繳
蔡小姐因房屋大門被消防人員破壞後，又遭遇房東未經同意擅自進入租屋處的困擾，讓她感到不安全而不敢回家居住。事件起因為柳先生報錯地址，導致消防人員誤闖蔡小姐住處並破壞大門。在維修期間，房東太太不但未經蔡小姐同意就進入屋內，還帶著工人一同進入，甚至允許工人使用屋內廁所。對此，蔡小姐已正式提告，律師表示房東的行為已構成侵入住宅罪。
蔡小姐表示，在大門被剪壞的情況下已經相當生氣，而在房東太太帶著工人來修門期間，由於她忙於工作無法回家，房東太太竟站在陽台往屋內不斷拍照，並向工人介紹屋內環境。更令人無法接受的是，房東太太未經許可便進入屋內，甚至在未開燈的情況下四處參觀，還向工人介紹廁所位置。
李茂增律師指出，房東將房子租出後，使用權已屬於租客，房東不得任意出入房屋，若未經房客同意擅自進入，將構成侵入住宅罪，可處1年以下有期徒刑。面對房東太太的違法行為，蔡小姐已決定提出告訴以捍衛自身權益。
關於最初造成門被破壞的事件，柳先生因急於救助獨居且中風的親戚而報錯地址，導致警消人員破錯門。依照消防法規，在救人情況下可以直接破門入內，因此柳先生並非刻意破壞，不構成侵入住宅或毀損罪，但仍需負擔門的修復賠償責任。警消人員在此事件中也是依法行事，只是地址確認出現疏失。
這一連串事件讓蔡小姐感到居住空間受到侵犯，儘管目前不敢回家居住，但房租仍需照常繳納。
更多 TVBS 報導
點交半個月後被討換床墊費用 「飯糰店」驚：遇詐騙了嗎
高房租持續上漲！專家揭「心理價格戰」 物價降溫也難擋
士林地下室毒氣！7工人昏倒 疑「環氧樹脂施工」釀禍
透天厝大火消防架梯救！ 違停車擋消防栓阻救援將開罰
其他人也在看
命中大紅大紫高低起伏不斷！坣娜32年前曾遇死劫「奇蹟生還」
歌聲穿透力強、辨識度相當高的名歌手坣娜，驚傳因為紅斑性狼瘡病逝，樂壇從此少了一個經典好聲音，翻開她的人生在歌壇、戲劇圈都有代表作，還曾經在32歲那年遇到重大死劫，最後宛如不死鳥般奇蹟生還。中天新聞網 ・ 10 小時前
詐團假冒「抖音客服」！男照指示做這1事 210萬瞬間消失 驚人手法曝光
詐騙案件層出不窮，隨著科技日新月異，詐騙集團的手法也不斷翻新。近日中國各地頻傳「抖音客服」詐騙事件，受害者接到自稱抖音客服的來電，對方以「需關閉抖音服務、避免被扣款」為由，引導受害者下載惡意應用程式，隨後透過遠端遙控手機，轉移受害者銀行帳戶裡的存款。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
和房東談退租「心態變了」！殘酷真相曝網超認同：有歸屬感
財經中心／綜合報導租房還是買房好，是不少人會爭論的話題之一。不過，日前一名租屋族因為購入房產，即將告別以前住處，在和房東談退租時，對方態度和過往差別甚大，讓該租屋族感嘆「自己買房感覺好多了」，該文也引發大量網友共鳴。民視財經網 ・ 1 天前
閃兵案外案！ 3藝人控遭「黑哥」勒索、欺騙
台北閃兵案開庭揭驚人內幕！威廉、黃博石、Teddy等藝人紛紛控訴遭「黑哥」陳姓男子勒索欺騙，指稱被要求支付高額費用，甚至遭恐嚇施壓配合造假！黑哥聲稱能鑽漏洞處理兵役問題，讓藝人們深陷其中，直到案情曝光才驚覺受騙。檢方認為，為避免助長逃兵歪風，這些藝人恐難逃牢獄之災！而黑哥勒索藝人一事，未來也將另案調查。TVBS新聞網 ・ 1 天前
劉冠廷東京影展追星滿島光成功 《雙囍》首映秒殺揭婚紗超重「不敢喝水」
將於2026年春節檔上映的賀歲強檔《雙囍》（The Grand Wedding），28日在第38屆東京國際影展盛大完成世界首映。監製苗華川、導演許承傑、主演劉冠廷、余香凝，以及特別演出的日本國民女神吉岡里帆驚喜合體，一同出席紅毯典禮。吉岡里帆一登場便展現超高人氣，現場粉絲爭相合照簽名，讓劉冠廷驚嘆：「見識到了吉岡里帆在日本的超高人氣。」鏡報 ・ 2 小時前
惡鄰綁匪藏狗洞3／男童死後才遭焚屍 法醫驗屍報告揭冤枉喪命真相
張增標綁走男童正值盛夏，白天氣溫超過36度，男童被困在狹小悶熱的行李廂，張增標沿著新北土城、板橋、樹林繞行，偶爾停車讓男童喝水。21日下午，張開車前往板橋途中，發現男童沒了動靜，停車察看，才赫然發現男童已死亡。儘管如此，張仍於下午4點多，在板橋府中街撥出最後一通勒贖電話，之後因為懷疑被警方跟監，才中斷聯繫。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
獨／緊急救護「破」錯門！ 房客受驚嚇怨：修門得「貨比三家」
高雄市一起緊急救護烏龍事件引發爭議！蔡小姐上月遭人為救獨居重病阿伯誤闖，大門被剪破，修繕拖延一個月，房東太太還未經許可進入住處，嚴重侵犯隱私，讓蔡小姐飽受驚嚇與困擾，決定提告並搬離住了9年半的租屋處。這起從救人美意演變成住戶權益糾紛的事件，凸顯緊急救援與住戶隱私間的衝突問題，究竟該如何取得平衡？TVBS新聞網 ・ 9 小時前
勞動部高分署推全方位就業服務
近期因部分產業面臨經營壓力不得不進行人力調整，導致勞工面臨資遣的問題；勞動部高屏澎東分署表示，為了減少資遣帶給勞工的衝擊而啟動全方位的四項就業協助方案包括：就業服務說明會、協助申請失業給付、辦理適性專班課程及專案徵才活動，期盼透過多元資源提升勞工的競爭力縮短待業期，全力幫助受資遣影響的勞工朋友們盡速重返職場。當高分署接獲業者大規模資遣員工通報訊息後，為了讓勞工瞭解自身權益及政府提供的相關協助措施，就立即主動聯繫業者舉辦就業服務資源說明會，向勞工說明如何請領失業給付、就業轉銜和職業訓練等資訊，以化解勞工心中的焦慮，並透過再就業服務意願問卷調查，瞭解每位勞工對於未來就業的計畫及需求，以作為後續開設就業促進課程的參考。高分署說明，後續也會為受資遣的勞工舉辦專案徵才活動，邀請在地 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
大林蒲遷村通過這2項都計變更案
[NOWnews今日新聞]高市都市計畫委員會今（29）日審議通過大林蒲當地設置「新材料循環產業園區」與鳳山及前鎮崗山仔地區配合作為「大林蒲遷村安置地」等兩項重大都市計畫變更案，回應居民長久以來的訴求，...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
超粗電纜線躺路中！機車騎士「被擊落」重摔翻滾 往回看傻眼
台南永康台1線驚傳機車騎士遭電纜線絆倒重摔！事發當時，台電正進行變壓器遷移工程，承包商將粗大電纜暫放路面，卻因交通管制不當釀禍。儘管騎士所幸無大礙，但警方指出施工單位已違反《公路法》，將面臨最高15萬元罰鍰。台電坦承措施不完整是疏失，允諾未來加強督促承包商，避免意外重演。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
林口男酒駕拒檢逃逸 員警「掏槍」喝止成功壓制駕駛
社會中心／馬聖傑、胡崇恩 新北市報導新北市林口區，今天（週三）下班尖峰時刻，一名修車廠老闆，酒後上路，拒絕攔檢，開車想逃，過程中，甚至一度想衝撞員警！直到員警掏槍出來，他才乖乖就範！員警逮人過程中，一旁餐館老闆，衝過來協助員警壓制駕駛，成功化解危機！事後進行酒測，駕駛酒測值0.45，明顯就是酒駕。民視 ・ 9 小時前
【銀髮族危機】逾3成退休族已重返職場 回鍋主因「退休金不夠」占最多
面對物價高漲與退休金不足壓力，許多熟齡族選擇延後退休、甚至重返職場。求職網調查指出，在45歲以上熟齡勞工中，逾3成是一度退休卻又重返職場；至於選擇重返的3大主因則依序是，覺得退休金準備不夠、想分擔家計以及仍有長輩要扶養。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前
手搖飲喝出穿戴甲片！店員謊稱「女客人掉的」又假冒老闆致歉 他氣炸：全是騙子
這名網友在「爆料公社」以「喝飲料喝到穿戴甲片，員工還不誠實」為題發文表示，他在中壢某家連鎖手搖飲店買了飲料來喝，竟在使用粗吸管時，吃出一片穿戴甲片，而他也氣得致電告訴店家狀況。他坦言，原本自己是想著「告知完就算了」，沒想到店家卻突然打電話來解釋。原PO說到...CTWANT ・ 1 天前
偷機車搶銀樓2百萬黃金 嫌一進門朝身障老闆狂噴辣椒水
台南一銀樓遭36歲黃姓男子持辣椒水、鐵鎚搶劫，嫌犯狂噴辣椒水制伏身障老闆夫婦後，搶走市值約200萬元的13兩黃金飾品！警方當晚在永康區逮捕嫌犯，但金飾下落不明。老闆回憶：「看到嫌犯的穿著就感到不對勁，被噴了大量辣椒水，至今皮膚仍有灼熱感。」讓人費解的是，嫌犯竟是有固定月薪、無前科的小型模具工廠員工，犯案動機令人好奇。TVBS新聞網 ・ 1 天前
女星分手影視大佬之子 改戀韓國歐巴原因揭祕
27歲女星邱偲琹與影視大老郭建宏的兒子郭方儒交往3年，今天突被媒體爆料已有新歡，和韓國歐爸熱戀中。郭方儒回應2人在6月左右分開，和平分手，而邱偲琹交男友他也知道，「但我沒有多問，就也給他們空間。」2人現在還會聯絡也是朋友。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
遭竊5面金牌、香油錢 中寮囝仔公廟 損失140萬
南投縣中寮鄉萬善堂「囝仔公廟」隔壁就是知名的「泡麵土地公」石龍宮，加上求財聞名，因此香火鼎盛，近日廟內2度遭竊，竊賊就地取材以貢香勾走神像身上5面金牌，並偷香油錢，損失約140萬元，警方獲報調閱監視器循線逮人，竊嫌落網辯稱「擲聖筊得到神明應允才拿的」，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。中時新聞網 ・ 5 小時前
台中水溝驚見棄嬰！警循線鎖定25歲女移工
今（29）日上午，台中市潭子區潭富路旁一處大排水溝發現1名死亡男嬰，警方接獲民眾報案後到場，確認男嬰已經死亡，稍早查出生母是25歲菲律賓籍女移工，女子現送醫檢查中，警方正釐清事發原因。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
雷射筆照淡海輕軌駕駛 毒男遭逮
全台首件「以雷射筆照射輕軌駕駛」案件在新北市爆發，58歲蔡姓男子5日晚間在淡水高樓層住處，以強光雷射筆照射淡海輕軌駕駛室，導致駕駛視線受阻。警方25日拘提蔡男到案，並查獲犯案用雷射筆，蔡落網後竟供稱「只是覺得好玩」。自9月以來，淡海輕軌已發生3次雷射筆照射駕駛，警方痛批惡作劇也不該危及行車安全。中時新聞網 ・ 5 小時前
小夫妻繳300萬頭款陷困局！預售屋延遲交屋2年多「付房租心好痛」... 律師：符合2條件「解約＋索賠15%違約金」
對於購屋者而言，尤其是首次購屋的族群，購屋往往是基於剛性需求。像是新婚夫妻或有新生兒即將出生的家庭，對於居住空間的需求更加迫切。因此，當購買了預售屋時，他們會更希望能盡快交屋入住！Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
洪詩坐月子「追劇哭爆」釀悲劇！ 眼角膜糜爛：身體變脆弱
女星洪詩與演員李運慶於2023年結婚，去年迎來第一個女兒「哺哺」，本月初又誕下二寶，家庭生活幸福美滿。不過，正在坐月子的她今（28）日突然在Instagram發文，曬出一張眼睛紅腫的自拍照，透露自己因「追劇哭太慘」導致角膜糜爛，讓粉絲又驚又心疼。中時新聞網 ・ 1 天前