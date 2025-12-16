獨／引狼入室! 控保全偷拿鑰匙 5度闖屋竊現金偷黃金

控社區保全偷拿鑰匙，闖屋竊現金偷黃金。(圖／TVBS)

桃園近日發生一起令人震驚的社區內部竊案，一名住戶家中珍貴財物遭竊，調閱監視器後發現竟是平日熱心照顧家人、熟識的社區保全所為。這名保全疑似觀察到住戶家人將備用鑰匙藏於腳踏墊下，隨後以相同方式取得鑰匙，五度私闖民宅，竊取超過30萬元現金及珠寶黃金等貴重物品。被害人痛心表示，原本信任的關係竟成了「引狼入室」，這起事件不僅造成財物損失，更徹底摧毀了彼此間的信任。

監視畫面清晰記錄了竊案過程：一名身穿深色外套的男子進入屋內，小心翼翼地走到床邊打開抽屜，不時抬頭查看監視器，隨後又在酒櫃旁翻找物品。這名男子正是受害住戶社區的保全人員。受害住戶表示，因家人生病，平時常感謝保全的照顧，甚至會送東西表達謝意，沒想到卻引狼入室。住戶從監視畫面中發現，保全曾翻找酒櫃拿走一萬元現金。

根據住戶調閱的監視畫面，保全僅在本月就至少侵入住宅兩次，分別是1日早上六點多和3日早上七點多。受害住戶悲痛地表示，數十年來購買的黃金首飾全被偷光，僅留下一個玉牌和三張保單。

這起竊案發生在桃園大溪，嫌犯到案後坦承五度闖入住戶家中，共竊取現金31萬元，另將黃金首飾變賣後得手32萬5千元。更讓受害住戶氣憤的是，嫌犯曾向他們借錢，並如期歸還，但實際上是將原本屬於住戶的錢再交還給住戶。

受害住戶解釋，嫌犯是看到家人從門口處取鑰匙，便照樣模仿，從此拿著鑰匙自由進出他們家，不斷地取走財物。這位原本應該守護社區安全的保全，竟利用職務之便觀察住戶行程，趁機闖入偷竊，這一行為不僅造成財物損失，更徹底摧毀了彼此間的信任關係。

