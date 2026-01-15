獨！張亞中嗆講國語禁台語 王義川哽咽昔「2事」被打壓！

論壇中心／董思旻報導

立法院今日針對彈劾總統賴清德公聽會上，民進黨立委王義川用台語發言時，竟遭孫文學校總校長張亞中打斷要求「講國語好不好」，王義川隨即反嗆「聽不懂去找翻譯」。對此，王義川在《台灣最前線》節目痛批，張亞中今天過頭了，讓大家想起那個講台語會受罰的年代。

王義川的台語發言，卻引來張亞中不滿嗆聲，立法副院長江啟臣也出面緩頰「彼此尊重」，畫面曝光在社群引發迴響，不少網友認為「台語也是國家語言」，批評國民黨仍活在舊時代。

事後王義川發文寫下「都什麼時代了，還在規定要講你口中認為的國語」，也難得在節目上透露兒時回憶，以前讀書時獲前三名頒獎，卻被訓導主任以規定不可以講台語，當場痛罵他是學校的害群之馬，還被告狀給家長，導致王義川被父親處罰，還有當年從南部考上台大，被北部同學嘲笑講台灣國語，種種回憶都讓他印象深刻。王義川回應，不會因為張亞中一句話，以後就不在立法院講台語，因為語言就是互相尊重。

