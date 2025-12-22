獨/張文南西商旅內部畫面曝光 2平板、大量汽油彈留房內

張文19日犯下隨機殺人案釀4死，台北市警方今（22）日再度舉行記者會，說明張文在中山區縱火後即迅速掌握身分進行追緝，也在案發後隨即找到他在南西商圈另一個落腳處。

張文在南西商旅房間內部畫面。（圖／翻攝畫面）

張文預謀犯案在行兇2天前就在誠品南西店旁，租下一間商旅房間，並提前將相關犯罪工具帶去存放，《中天新聞網》獨家取得商旅房間內部畫面，房間內部凌亂不堪，床上、茶几與梳妝台放滿雜物，警方也在房內查扣預謀犯案關鍵證物。

2個平板電腦放在床上。（圖／翻攝畫面）

張文留在房間的2個平板電腦。（圖／翻攝畫面）

2個平板電腦紀錄關鍵預謀犯案證據。（圖／翻攝畫面）

警方在房間搜出2個平板電腦，裡面除了記載犯案計劃外，數位鑑識後也發現他長期搜尋「鄭捷」相關資料，以及他用假名在購物平台以生存遊戲名義網購煙霧彈，還有與其他戰術用品紀錄，包括汽油桶、防風打火機及甲醇等危險物品，根據紀錄研判他策劃犯案時間至少1年8個月。

警方在房內找到一整箱10幾個汽油彈。（圖／翻攝畫面）

張文床上還放有2枚汽油彈。（圖／翻攝畫面）

張文自製汽油彈。（圖／翻攝畫面）

