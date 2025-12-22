獨／張文模仿效應蔓延！「犯案者都是我的人！」 高雄男密謀「鳳山行動」炸掉小港機場被逮

[FTNN新聞網]記者吳政峰／台北報導

27歲男子張文19日在台北市無差別殺人，釀成包含自己在內的4死11傷慘劇，近日模仿效應蔓延，爆發數起意圖危害公眾安全的言論與行為。FTNN掌握，一名蘇姓男子（蘇男）在社群平台上聲稱「犯案者都是我的人」，揚言要實施「鳳山行動」炸掉高雄小港機場，今（22）日遭航空警察局拘提到案，現正移送高雄地檢署複訊。

27歲男子張文（左圖）在台北市無差別殺人，釀成包含自己在內的4死11傷慘劇，近日模仿效應蔓延，一名蘇姓男子在社群平台上聲稱「犯案者都是我的人」，揚言要實施「鳳山行動」炸掉高雄小港機場（右圖），今（22）日遭航空警察局拘提到案。（圖／張文臉書、高雄小港機場官網）

據悉，蘇男21日在臉書上發文，自稱「張文，鄭捷等人都是我成立的專案小組」，並轉貼張文犯案的新聞，強調「犯案者都是我的人啦，這國家需要像這樣的人才」、「我看是不是我還沒完成炸小港機場的任務也該行動了」、「但～pos我改地點了改鳳山行動，內容也會不同」，治安機關獲報如臨大敵，交由航警局偵辦。航警局循線查到蘇男身分，報請雄檢指揮偵辦，22日發動拘提，現已將人逮獲，送交雄檢複訊。檢警目前正在釐清蘇男是否與張文及其他發文恐嚇犯嫌有關，抑或只是單純跟風模仿，另一個重點則是須確認他是否已經遂行實施炸掉小港機場的計畫，一切的案情脈絡以及可能發生的事件嚴重性，將成為檢警考量是否聲押的重要關鍵。

廣告 廣告

蘇男恐嚇要炸掉小港機場，並指出精確日期「本來想說要在跨年夜幹大事...改在1/26號一樣鳳山新城交給我」、「繼北捷中山事件後，高雄車站也有人負責計畫了」、「鳳山新城就交給我來，總是要這樣合作才能廣結善緣，這叫業配，懂？！」、「繼北捷後，待高火後，下一個目標就是鳳山新城，就在跨年夜會有更大事件等著你們。」光從文章內容分析，蘇男似是有預謀性的犯案，惟他之前也有恐嚇公眾安全的前科，目前暫時無法定調他只是嘴巴說說、精神狀況不佳，或是已經進入到著手犯案的階段，全待檢警偵訊後方能得出初步答案；小港機場則提高戒備，降低恐攻的可能性。

此外，日前有網友狠嗆「將於12/25在高雄車站發動更大的事件…」，蘇男自稱原PO也是他的人，檢警調查，原PO的IP來自越南，目前已請社群平台協助偵查，提供幕後主嫌的相關資料以釐清真相。一名大學生轉PO該文的大學生，已遭到橋頭地檢署逮捕，他自稱是看到一個陌生帳號PO出原貼文，覺得大事不妙才好意轉PO提醒，惟檢警對其說詞持保留態度，訊後諭知5萬元交保。

高檢署則定調全案為反恐事件，檢察長張斗輝22日指示，全國各地檢署對於涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所之恐嚇及危害公眾安全相關案件，應統一由「防範恐怖攻擊應變小組」之檢察官指揮偵辦，並於案件發生時即時啟動應變與強制作為，以遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形的擴散。高檢署指出，為強化檢警合作與資訊暢通，司法警察機關如接獲相關報案或偵辦線索，應與各地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」窗口保持密切聯繫及報請檢察官指揮偵辦，以確保應變小組得即時掌握情資並統籌應處；同時各地檢署亦應指定專責窗口與司法警察機關保持即時聯繫，確保偵查指揮、應變處理與輿情穩定等順暢進行。

高檢署強調，對於任何以恐嚇、暴力或散布虛假資訊危害公共安全之行為，檢察機關將秉持「依法從嚴、從速」原則偵辦，並持續與警、調等司法警察機關密切合作，確保社會秩序與民眾安全不受威脅。

◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。

◎《FTNN新聞網》提醒您：不良行為請勿模仿！

更多FTNN新聞網報導

預告板南線屠殺！中科作業員稱張文「同夥」被逮 辯惡作劇仍遭羈押禁見

籌劃犯案近2年！張文化名「張鋒嚴」作案計畫與犯案吻合 北市刑事大隊：動機相當明確

北車英雄余家昶挺身而出喪命！市府從優撫卹 補償金最高可領1280萬

