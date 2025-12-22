獨/張文犯案用全身裝備奪命兇刀曝光！

張文19日犯下隨機殺人案釀4死，3位無辜民眾遭砍傷要害不幸枉死，北市警方事後在其身上搜出13把長短刀械，其中包括犯案用2把長刀，《中天新聞網》獨家取得畫面。

警方查扣張文犯案用兇刀「Toothpick Knife」。（圖／翻攝畫面）

張文擁有2把「Toothpick Knife」。（圖／翻攝畫面）

張文在北捷及誠品南西店殺害3名被害人所持長刀為制式戰術用刀「Toothpick Knife」複刻品，是一把雙面刃刀，光刀刃就長達30公分，這把刀還是是電影《浴血任務2》中主角席維斯史特龍在片中使用刀款穿刺力極強。

張文犯案時穿著的戰術背心。（圖／翻攝畫面）

警方查扣2把「Toothpick Knife」與其他11把長短刀具，另還在誠品南西店頂樓查扣他墜樓前寫下的戰術背心、手套、護膝等戰術裝備，背心上還另配備3把刀械及2個防風打火機。

張文墜樓前卸下的戰術手套。（圖／翻攝畫面）

