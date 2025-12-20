獨/張文聲東擊西？哈雷機車遭焚毀 車主用餐又遇無差別攻擊

昨日（19日）台北發生無差別攻擊案，嫌犯張文先後在中山區林森北路三處縱火，並於誠品南西店進行無差別攻擊。其中一名哈雷機車車主王先生成為首波受害者，他的愛車遭到焚毀，事後警方初步研判，張文疑似透過縱火聲東擊西，將警消力量引開後再犯下攻擊案件。

哈雷遭燒毀。（圖／中天新聞）

王先生接受中天新聞訪問時表示，案發當天下午他正在睡覺，起床後警察告訴他車子燒起來了，讓他整個人都懵了。他坦言當時完全沒想到這起縱火案會與後續發生的無差別攻擊有關，「我以為這兩件事情是不同人做的，串聯在一起的時候我就覺得好可怕。」

王先生接受中天新聞訪問時表示，案發當天下午他正在睡覺，起床後警察告訴他車子燒起來了，讓他整個人都懵了。（圖／中天新聞）

更令人驚悚的是，王先生在車子被燒後，因不知道是張文所為，還前往南西用餐。他回憶當時在二樓吃飯時聽到有人尖叫，便直接跑出去，但也沒想到這起事件會跟自己的車子被燒串在一起，「也是覺得蠻苦惱的這樣子。」事後是警察通知他，才知道原來車子就是張文燒的，當時人還在南西的他直呼「好可怕，怎麼會這樣子，現在都還在抖。」

警方初步判斷張文燒哈雷機車是為了調虎離山，把警力或消防引到別的地方，再前往其他地點犯案，王先生認為「其實他也蠻狡猾的。」被問到現在最擔心的事，王先生表示「最擔心的是找不到人賠償。」

從現場照片可見，哈雷機車已幾乎變成灰燼。王先生說明，最主要是車子的後半部被燒毀，還有線組及底下的零件全部都被燒光，「雖然說這樣看起來也是蠻完整，但是很多地方都受損。」

根據警方調查，張文昨日下午先在中山區林森北路三處縱火，接著騎乘Ubike回到中正區公園路的租屋處變裝。下午4時53分離開租屋處時再次縱火，之後步行前往台北車站M8出口，並在M8及M7之間的出口丟擲煙霧彈。張文隨後前往千慧旅館再次變裝及拿取裝備，接著前往誠品南西犯案，最後逃竄至誠品頂樓跳樓，送醫搶救後宣告不治。

