獨／彰化「佛心法官」輕縱毒駕遭抨擊 前檢座直呼：遲早的事！

毒蟲駕車輾斷彰化縣警局埔鹽分駐所所長陳國銘的腿，法官先前裁定無保請回，引發社會反彈。（圖／報系資料照）

彰化地院法官陳德池被認為是「佛心法官」，他連續裁定「毒駕累犯運送瓦斯」、「毒駕通緝犯倒車輾斷所長」兩案都將被告無保請回，引發社會譁然。曾任彰化地檢署檢察官的律師陳宗元，今天在臉書PO文，指陳德池這位「佛心法官」長期以來面對羈押聲請的態度，遇到這種事也只是遲早的事。

已轉任律師的陳宗元認為，他印象中還在彰檢時，時不時就要上臉書罵這位「佛心法官」一次.....，關於強制處分聲請的問題由來以久，面對強制處分聲請時，不同法官心證程度差異實在太大，遠非一般刑事判決可比，很難有可預測性，所以導致心證很嚴格的人，值班時請票的人就少了，心證較寬鬆的人，值班時請票的人就很多，檢警在請票，還要看值班表挑選黃道吉日。

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陳宗元感嘆，如果是搜索票、監聽票等沒有抗告的制度，所以駁了就駁了，你一點辦法都沒有，只能換個法官、補點東西再來一次。而羈押雖然可以抗告，但二審發回後由不同法官審核，原法官一樣不痛不癢，繼續我行我素，基於審判獨立的要求，你也一點辦法都沒有。我也不是要說法官就應該多核准，我只是覺得，兩端的差異可不可以不要那麼大。當然，這些兩端的法官只是少數，

只是這些少數進入到強制處分庭，再少數影響也非常的大，畢竟強制處分庭人少。

對此，彰化地院解釋，關於檢察官聲請羈押的案件，都是由原已排定的值班法官處理。而承辦法官於受理案件後，均是於審閱檢察官主張的聲押罪名、理由及提出的證據，開庭訊問被告、聽取辯護人意見後，綜合全部證據為裁定。不過近來兩大爭議案件中的「毒駕累犯運送瓦斯案」，經台中高分院發回更裁，彰化地院昨天（8日）逆轉裁定羈押。

陳德池為東吳大學法律研究所碩士，司法官訓練所第47期結業的他，長期在彰化地院擔任刑事庭法官，專長為公共危險、毒品危害防制條例等案件。

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