獨／後方突襲畫面曝 嫌持鐵棍挑「長輩」攻擊 倒地仍不停手

新北市三重區發生驚人隨機攻擊事件，一名顏姓男子持鐵棍無故襲擊路人，造成三名無辜民眾受傷。事發於三重三和路四段，上午9點多時，一對夫妻在毫無預警的情況下遭到嫌犯從後方持鐵棍攻擊，兩人分頭逃跑，但嫌犯仍緊追不捨，甚至在一名婦人跌倒後持續施暴。另有一名70多歲的賴姓婦人也曾遭同一嫌犯攻擊，幸因戴著安全帽而減輕傷勢。現場目擊者表示，雖有多名路人在場，但因嫌犯手持武器，無人敢上前制止。

顏姓男子與受害夫妻毫無糾紛卻持鐵棍隨機攻擊！（圖／TVBS）

事件發生在新北市三重三和路四段，當時一對許姓和江姓夫妻正走在馬路上，突然遭到嫌犯小跑步接近並用鐵棒朝男子頭部攻擊。附近住戶表示，從後面襲擊根本來不及反應。男子感到劇痛後彎腰往前逃跑，而嫌犯見追不上，便轉而追擊女子。雖第一棒未打中，但嫌犯持續追趕，導致婦人在逃跑時不慎跌倒撞到騎樓階梯。更令人恐懼的是，即使婦人已倒地，嫌犯仍不斷用鐵棒攻擊。目擊者描述，嫌犯非常兇狠，甚至有人懷疑他可能吸毒。

就算婦人跌倒，顏姓嫌犯還是不停手，沒人敢靠近。（圖／TVBS）

當時馬路旁雖有不少民眾，但因嫌犯手持武器，沒有人敢上前制止，婦人直到嫌犯離開後才忍痛坐起。從現場地上的血跡可見，婦人傷勢嚴重。除了這對夫妻外，70多歲的賴姓婦人也曾被同一嫌犯襲擊。賴姓婦人表示，嫌犯先是用拳頭打她，當她質問時，對方竟辱罵並無理指控她虐待和控制其母親，儘管她完全不認識對方母親。

受害婦人還原嫌犯攻擊經過，說在派出所內嫌犯喊她姐姐道歉。（圖／TVBS）

賴姓婦人形容，若非當時戴著安全帽，可能會受更嚴重傷害。這次恐怖經歷使她不敢騎車去拿藥，直到警察到場才敢回來。她還提到，嫌犯後來在派出所時不斷道歉，稱呼她為「阿姨」或「姐姐」，並說「不好意思」、「不是故意的」。

據了解，這三位被害人與顏姓嫌犯完全沒有交集，也沒有任何恩怨。嫌犯先是揮拳攻擊，後來又撿起鐵棍，專門挑選年長者出氣，令人髮指。這起隨機暴力事件已嚇壞當地居民，也再次提醒大家注意人身安全。

