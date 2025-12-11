獨！徐榛蔚「鎖門」拒編光復重建預算 議員曝驚人內幕！

論壇中心/綜合報導

不滿花蓮縣明年總預算增加，卻沒編列災後重建經費，今(11日)光復鄉災民包多輛遊覽車北上，從縣議會走到縣府表達抗議，但縣長徐榛蔚依舊神隱，只派副縣長顏新章出面。對此，花蓮縣議員楊華美質疑，徐榛蔚壓根不想管，今天人居然跑到南區，根本不在縣府，甚至有縣府員工透露「縣府把對外所有通道都鎖住」，就是害怕抗議的光復災民闖入。

楊華美在《台灣向前行》節目中指出，花蓮縣議會過去已經「三度發函」給縣府，請它將總預算中補充光復鄉洪災相關的經費，但縣府卻完全「不理不睬」，不把光復鄉親放在眼裡。楊華美接續指出，現在縣府派的議員批評議會為了幫助光復鄉「不省經費」，反而影響其他12個鄉鎮的建設。對此，楊華美不禁感嘆，若今日不好好處理光復後續救災事宜，未來不幸有同樣災難發生，「縣府還是會有一樣的作為」。

楊華美進一步認為，縣府現在的做法就是推給中央，說中央編300億，已編完270億了剩30億可以用在光復，「縣府為什麼還要編」？楊華美直言，議會早在10月就要求修訂預算，而中央編的重建經費是在12月才三讀通過，縣府卻在這之前就把「中央會有錢」當藉口，「是會通靈嗎」？楊華美質疑，光復鄉難道不是花蓮縣的一個鄉嗎？難道縣府能「敷衍塞責給中央」置身事外嗎？





原文出處：獨！徐榛蔚「鎖門」拒編光復重建預算 議員曝１內幕：推給中央！

