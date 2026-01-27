獨／從芒果吃到燒餅！ 賴清德揭關稅「15％不疊加」談判內幕

政治中心／綜合報導



台美關稅談判，台灣取得對等關稅15％不疊加的成果，這樣的結果，不但讓產業保有競爭力，也減輕了廠商，對外銷市場的不確定感，府院高層近日也展開，走入產業的溝通行程。而在今（27日），總統賴清德首度下鄉前往台中神岡的伯鑫工具，展開產業傾聽拜訪之旅，民視《台灣最前線》更是全程陪同，一同討論關稅談判獨家幕後。

















獨家／從芒果吃到燒餅「熬夜沒睡」！ 賴清德揭台美關稅「15％不疊加」談判內幕

總統賴清德（左）接受民視《台灣最前線》專訪，一同討論關稅談判獨家幕後。（圖／民視新聞）

半夜盯盤成常態！ 賴清德揭台美關稅談判高壓時刻





賴總統感嘆，關稅談判是一場高強度、高壓力的耐力賽。由於談判對象為美國，雙方溝通時常存在劇烈的時差問題。為了能夠及時給予前方談判人員支援，國內團隊往往必須「過著美國時間」，在半夜時刻屏息盯著談判進程，「團隊遇到困難，我們必須及時給予幫助。」賴總統強調，每當美國提出新意見，團隊便會立即召開緊急會議，集思廣益進行共同決策。這種「整夜沒睡」的情況早已是家常便飯，團隊成員展現出的強大戰鬥力。





獨家／從芒果吃到燒餅「熬夜沒睡」！ 賴清德揭台美關稅「15％不疊加」談判內幕

賴清德分享，夏天官邸開會時，桌上擺著是代表家鄉的「台南芒果」。（圖／民視新聞）





從台南芒果到燒餅夾蛋 談判進入深夜的時間軌跡





照片中，會議桌上的食物意外成為時間流逝的紀錄。賴清德指出，夏天官邸開會時，桌上擺著的是代表家鄉的「台南芒果」；但隨著談判進入深水區，會議往往延續至深夜，這時桌上的點心就換成了「燒餅夾蛋與豆漿」。他感性地說，這些宵夜是大家補充體力的來源，也見證了團隊戰鬥力與使命感。





獨家／從芒果吃到燒餅「熬夜沒睡」！ 賴清德揭台美關稅「15％不疊加」談判內幕

為了能夠及時給予前方談判人員支援，國內團隊往往必須「過著美國時間」，在半夜時刻屏息盯著談判進程。賴清德分享，消夜是大家補充體力的來源，也見證了團隊戰鬥力與使命感。（圖／民視新聞）





