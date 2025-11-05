獨／心虛肇逃？「車頭撞爛」沿路問修車廠在哪 真相曝光
高雄左營區，今天(11/5)早上，一部車頭撞爛的汽車，沿路問「哪裡有修車廠」，有人建議他找拖吊車也拒絕，讓人質疑，是不是肇事逃逸？其實，他是自撞分隔島，有其他駕駛幫忙報警，但還沒等警察來，駕駛就離開了。
一輛車頭嚴重損毀的汽車在高雄左營區引起民眾注意，駕駛不斷詢問附近有無修車廠。目擊民眾表示，這輛車頭全毀的車輛持續在路上行駛，駕駛甚至沒有下車查看損壞情況，只透過車窗詢問路人。更令人疑惑的是，當有人建議駕駛尋求拖吊服務時，駕駛卻表示車輛仍能行駛，堅持自行開往修車廠。
經調查，事件發生於11月5日早上7點多，當時車輛行經左營區立大路，事後發現，在附近路口的中央分隔島，有一塊被撞飛的保險桿殘骸，揭露了事件的真相。目擊民眾描述，約20分鐘前，這輛車在高雄博愛、新莊路口附近自撞分隔島，車頭保險桿瞬間噴飛並掉落在車道上。
事故發生後，駕駛似乎受到驚嚇，在原地愣了約3至5分鐘，原本有意停車撿拾掉落的保險桿，但看到附近有警察後就迅速離開現場。新莊派出所長李秀玲表示，駕駛在擦撞分隔島後立即駛離現場，警方目前已聯絡駕駛到案說明。
雖然此事件僅為自撞分隔島，未造成人員傷亡或其他車輛損壞，不構成刑法中的肇事逃逸罪，但駕駛放棄申請車險直接離開的行為仍引人質疑。無論是出於心虛或單純選擇自行認賠，這種在車輛嚴重損壞情況下仍堅持上路的行為，確實存在安全隱憂。
