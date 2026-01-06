獨／怎抓到馬杜洛？胡振東爆：全靠內應出賣

▲前美國國防部官員、軍事專家胡振東（Tony Hu）接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時直言，美軍特種部隊突襲委內瑞拉，成功將馬杜洛押解至美國受審，這絕對是習近平的惡夢。（圖／NOWnews攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 美軍特種部隊3日突襲委內瑞拉，成功將總統馬杜洛（Nicolás Maduro）押解至美國受審，展現出「萬里之外取敵首級」的驚人戰力。這場行動看在北京眼裡，會造成多大的心理衝擊？前美國國防部官員、軍事專家胡振東（Tony Hu）接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時直言，這絕對是習近平的惡夢，因為美軍展示的不只是火力，而是滲透敵營核心的情報能力，習近平該擔心的不是飛彈，而是身邊的人隨時可能變成「內應」。

斬首行動成敗 關鍵在「那個鐵櫃」

外界熱議美軍如何突破重圍抓人，胡振東一語道破關鍵：「沒有內應，這任務根本做不了。」他透露行動細節指出，美軍之所以能精準逮人，是因為早就掌握了極為機密的情報：馬杜洛一但遭遇危險，醒來後第一時間會往哪跑？會躲進哪個特定的鐵櫃（安全屋）裡？「如果沒有人在裡面通風報信，美軍衝進去也不一定抓得到。就是因為知道他會往那個鐵櫃鑽，我們的人一進去就直奔目標。」

鉅額賞金考驗人性 北京高層人人自危

胡振東分析，雖然台灣距離美國遙遠，但美軍在日本、菲律賓的駐軍早已形成包圍網，距離根本不是問題。然而，真正讓中共高層背脊發涼的，是這次行動證明了「錢能通神」。

面對美國開出的天價賞金（約16億台幣），獨裁者身邊的親信難保不動搖。胡振東認為，如果要執行單純的軍事斬首（如炸射）相對容易，但要像這次一樣「活捉」，必須仰賴精確的內部線人。這給了北京一個強烈訊號，在高壓統治與龐大外力誘惑下，誰都可能是下一個出賣習近平的人。

