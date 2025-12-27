獨／怕爆！屋齡40年海砂庫房藏3.9噸瓦斯槽 居民：如未爆彈

住戶控屋齡40年海砂庫房，藏「3.9噸瓦斯槽」。（圖／TVBS）

新北市一處40年屋齡的社區地下室驚見3.9噸液態瓦斯儲槽，引發居民極度恐慌。這座瓦斯庫房天花板已出現混凝土剝落、鋼筋外露等嚴重毀損情況，而瓦斯儲槽距離住宅地基僅3公尺。當地居民多次向政府單位陳情未果，擔憂一旦發生爆炸事故，爆炸威力可能波及方圓150至300公尺範圍，威脅超過300戶居民安全，形同社區內埋藏了一顆隨時可能引爆的「未爆彈」。

住戶透過窗戶縫隙拍攝到的畫面顯示，這個容量達3.9噸的液態瓦斯儲槽就放在住宅社區正下方。居民指出，瓦斯庫房天花板已有大面積混凝土崩落，鋼筋外露，儲槽上方結構甚至出現破洞。由於該社區已有40年屋齡，且被認定為海砂屋，居民非常擔心建築結構隨時可能無法支撐。

當事住戶曾先生表示，3.9噸的瓦斯槽正上方就是有海砂屋的毀損破壞，情況非常危險。他進一步指出，每天約有四五十輛車輛包括卡車、吊車在此進出，若發生爆炸，ABC棟大約兩三百公尺範圍內的建築可能全部毀掉。

跟隨住戶來到瓦斯槽存放的地下室，抬頭可見儲槽與居民住家僅有短短幾公尺距離，稍有火花就可能釀成嚴重災情。居民們已自行製作告示牌，在外面張貼了一個醒目的「爆」字提醒危險。曾先生強調，工務局認定的這個非常危險的瓦斯庫，距離住宅區牆面僅約三公尺。

當地居民擔憂，瓦斯槽一旦爆炸，威力可波及150到300公尺範圍，整個社區居民都將受到威脅。住戶莊先生表示，他們已向消防局陳情過五次，但至今未見任何單位要求限期改善、裁罰或停用該瓦斯槽。他形容這就像一顆未爆彈，天天影響他們的生活，危險隨時可能發生，這是完全不能發生的事情。

居民強調，這不僅是社區問題，更關乎公共危險物品管理及政府監督責任的落實。面對這樣的潛在危險，他們認為不能抱持僥倖心態，必須正視問題並尋求解決方案。

