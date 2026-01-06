獨／怕變凶宅！主嫌虐殺後堅稱「還有氣」七期凶宅拋售「超凶」價格曝

社會中心／台中報導

當時劉姓男子以每個月8萬元承租該處豪宅，不過卻發生虐死小弟的恐怖命案。（圖／翻攝591）

台中六分局警友站副站長的劉姓男子涉嫌夥同小弟，於2024年10月在台中七期豪宅爆發虐殺27歲助理許男，日前因該案進入國民法庭審理，檢察官當庭揭露許男遭施虐長達25分鐘的影片，全身共有62處外傷。全案將於近日密集審理，預計於9日宣判。而當時主嫌劉男以8萬元租下這處七期豪宅，也擔心搞出人命變成凶宅，見許男死亡時，私下叫來民間救護車，不過民間救護車發現人已死亡，但劉男卻一直辯稱仍有呼吸，要求馬上送醫，最後遭拒。據了解，目前凶宅已經拋售，價格也令人咋舌。

廣告 廣告

回顧案件發生經過，時任台中警第六分局警友站副站長的劉男（32歲），於2020年起聘雇許男（27歲）擔任助理，負責協助處理各項雜事，但許男為了傳播小姐費用及請款事宜，於2024年10月18日凌晨，在劉男承租的七期豪宅內與劉男起口角，遭劉男夥同劉姓友人、石姓助理及林姓少年拘禁毆打。

當時小弟在陽台被施虐，被發現時陳屍在這個大圓餐桌旁，已無生命跡象，全身傷處高達62處。（圖／翻攝畫面）

檢警調查，劉男等3人將許男捆綁囚禁在陽台，持鋁製球棒、皮帶毆打，隨後又將許男脫光到剩內褲後，拿六角鈑手、尖刀、吸塵器尖端割刺、噴槍型打火機灼燒、電擊棒電擊、空氣槍射擊，拿老虎鉗拔門牙，甚至拿榔頭敲打生殖器。期間4人還強迫許男喝下毒品咖啡包，並以酒、辣椒醬潑灑傷口，連續施虐一整天。

檢警在劉男等人手機中找到長達4小時7分鐘的施虐影片，眾人手段殘忍，堪稱「十大酷刑」，其中劉姓共犯甚至還傳訊給朋友表示要找護士幫許男維持生命跡象，「才能繼續虐他」。直到19日晚間6時許，許男因傷重失去生命跡象，劉男等人才打電話叫民間救護車到場，但救護員到場發現許男已明顯死亡，立刻通知社區保全報警。

檢察官指出，許男遺體經相驗解剖，發現62處外傷，傷勢遍及全身，慘不忍睹。法醫研判死因為肺脂肪栓塞、肌肉出血導致橫紋肌溶解，以及腦部神經受損，加上被迫施用毒品等交互作用導致死亡。

在庭審時也曝光一段兇嫌擔心自己在承租的豪宅內打死人，會有賠償問題，竟見到許男已經失去生命跡象時，第一時間不是打119消防隊求助，而是找來民間救護車，要求隨車人員將人送醫。但民間救護車人員發現許男明顯死亡，拒絕送醫時，劉男竟仍不斷表示「他還活著、不能讓他死在這邊」等語，第一時間竟然還在擔心人命釀成凶宅可能賠償損失的擔憂，民間救護車人員驚覺不對勁才下樓請管理員幫忙報警。

發生殘忍分屍命案的指標性豪宅，近日驚傳重回市場求售。這棟權狀高達98坪、室內空間近50坪的氣派名邸，在屋主精心修繕後，開出3,980萬元的高價拋售，換算單價每坪約40萬元。然而，這份開價對照目前該社區實價登錄的42萬元行情，僅相當於「市價95折」，如此強硬的定價策略，在房地產業界引發高度關注，多數專家直言「這價格恐怕難以讓買家克服心理陰影。」

通常在台灣不動產市場，曾發生非自然死亡事件的「凶宅」，其成交行情普遍落在市價的5折至7折之間。然而即便室內曾發生滅門血案，仍試圖守住每坪40萬元的大關。房市分析師指出，豪宅客群具備極高的私隱與風水要求，對於曾有慘烈案情的物件往往避之唯恐不及。

該案於目前仍在台中地院由國民法官開庭審理，預計於9日宣判。

位在台中七期的豪宅，傳出虐殺小弟命案，該凶宅重回市場，以3980萬拋售。（圖／翻攝畫面）

房仲業者也在資訊處說明，該處是事故屋。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

馬杜洛遭美軍逮捕「神秘大戶精準下注」爽賺1300萬 美議員：查洩密

驚悚畫面曝！88歲嬤機車「大鬼切」遭公車捲入 受困車底拍打呼救

合歡山小姐姐「殺氣騰騰」強勢回歸新造型曝！ 網笑：小編被盯上了

吞藥老是卡喉乾嘔？營養師「不是全都後仰」 正確姿勢學起來

