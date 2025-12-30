獨/急凍嚴防RSV病毒！長者中風失智、孩童恐插管

呼吸道融合病毒（RSV）常被誤以為只是小孩的感冒病毒，不過，就有醫師提醒，RSV不僅對嬰幼兒具有高度威脅，對年長者與慢性病患者而言，也可能引發肺炎、心血管疾病，甚至增加中風與心肌梗塞風險。

《完整影片請點我》

RSV不僅對嬰幼兒具有高度威脅，對年長者與慢性病患者而言，也可能引發肺炎、心血管疾病，甚至增加中風與心肌梗塞風險。（圖／翻攝《健康我+1》畫面）

禾馨醫療小兒感染科醫師戴君芙受中天新聞《健康我+1》頻道訪問指出，RSV之所以名為「呼吸道融合病毒」，是因病毒表面結構容易與人體細胞融合，進入細胞內大量複製，且特別容易侵入呼吸道黏膜，造成下呼吸道感染。相較於一般感冒多為上呼吸道症狀，如流鼻涕、輕微咳嗽，RSV更容易引發支氣管炎或肺炎，嚴重程度明顯提高。

廣告 廣告

在臨床上，RSV是兩歲以下幼兒相當常見的感染病毒，其中一歲以下嬰兒症狀又更為嚴重。戴君芙指出，嬰幼兒免疫系統尚未成熟，肺部與氣道發育不完全、管徑較窄，一旦感染RSV，容易產生大量分泌物，阻塞肺泡，導致呼吸困難。由於RSV感染後免疫力不具長期保護效果，孩童可能反覆感染，且前幾次感染通常最為嚴重。

早產兒則屬於最高風險族群。戴君芙表示，早產兒不僅免疫力更低，肺部發育也未成熟，常合併慢性肺部疾病，一旦遭RSV感染，重症率明顯提高，約有五成需插管治療，七成需入住加護病房，住院時間也相對較長。近期政策已開放36週以下早產兒可接受公費RSV抗體注射，以降低重症風險。

早產兒不僅免疫力更低，肺部發育也未成熟，一旦遭RSV感染，約有五成需插管治療，七成需入住加護病房。（圖／翻攝《健康我+1》畫面）

至於成人，RSV感染多半僅出現類似感冒的症狀，但對老年人、氣喘、慢性阻塞性肺病（COPD）、糖尿病或心血管疾病患者而言，感染後不僅可能引發肺炎，還可能因感染期間血糖、血壓上升，增加中風與心肌梗塞風險。因此，戴君芙也提醒，RSV並無特效藥，預防格外重要。

目前RSV的預防分為被動抗體與主動疫苗兩種。嬰幼兒可透過RSV抗體注射獲得短期保護，近年也有長效型抗體可維持約半年；成人則已有主動型疫苗，接種後可刺激自身免疫系統產生抗體，保護力至少可維持三年。美國建議60歲以上、75歲以上族群優先接種，台灣目前成人疫苗仍屬自費，醫師建議高風險族群可與醫師討論施打必要性。

《完整影片請點我》

延伸閱讀

曹西平猝逝警方聯繫胞兄 對方回應「不願出面處理」

快刷存摺！勞保局今早發4筆錢 199萬人領1.9萬

曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意