獨／悲！懲戒法院法官蔡新毅辭世 享年61歲法界哀悼

[FTNN新聞網]記者吳政峰／台北報導

曾任司法院人事處長的懲戒法官蔡新毅，日前在家突然昏倒，送醫急救後病況未好轉，9日下午辭世，享年61歲。法界得知此噩耗均感不捨，同表哀悼，司法院代理院長謝銘洋亦相當關心此事，已透過管道向家屬表達哀悼之意，並將視需求給予適當協助。

懲戒法院法官蔡新毅(左)辭世，享年61歲。(圖/連江縣政府提供）

蔡新毅之前擔任最高法院法官期間，因心血管疾病而有定期回診的習慣，某次就診時突然昏倒，現場醫護見狀立刻施以急救，把他從鬼門關前搶救回來；而後蔡新毅請調轉任懲戒法院法官，2024年間突然失聯，審判長葉麗霞察覺不對勁，指示書記官前往辦公室查看，這才赫見蔡新毅全身冒冷汗、情況有異，立刻送往台大急救，二度搶回一命。

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而後蔡新毅在家休養，情況逐漸好轉，預定今年8月回返崗位，未料上周突然再度昏倒，家屬見狀立刻把他送往林口長庚醫院急救，惟病情急轉直下，6日住進加護病房觀察，9日搶救無效，不幸辭世，享年61歲。

蔡新毅的人緣佳，行政效率優異，審判品質亦不錯，因此法界得知此一噩耗均感震驚不捨，部分跟他關係良好的法官得悉後甚至一度哽咽；而他在檢方的風評也有一定的水準，前檢察總長邢泰釗就曾說過，擔任金門高分檢檢察長時結識當時擔任連江地院院長的蔡新毅，蔡的人品很端正，學問又很好的法官，是很難得可貴的一位法官，也是一位受人尊敬的法官，「我很欣賞他！」

蔡新毅就讀台大法律所時，找上公法權威許宗力擔任指導老師，論文題目為「法治國家中軍事審判權應有之定位」，而後蔡新毅考上司法官，為司法官班32期結業，許宗力也當上了司法院長，許便拔擢他出任司法院人事處長，掌握全國司法人員生殺大權，前途一片看好。蔡升任最高法院法官後，因健康因素必須休生養息，許協助他改調到案件量適中的懲戒法院服務，無奈仍不敵病魔，溘然長逝。





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