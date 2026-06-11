獨／悲！懲戒法院法官蔡新毅辭世 享年61歲法界哀悼
[FTNN新聞網]記者吳政峰／台北報導
曾任司法院人事處長的懲戒法官蔡新毅，日前在家突然昏倒，送醫急救後病況未好轉，9日下午辭世，享年61歲。法界得知此噩耗均感不捨，同表哀悼，司法院代理院長謝銘洋亦相當關心此事，已透過管道向家屬表達哀悼之意，並將視需求給予適當協助。
蔡新毅之前擔任最高法院法官期間，因心血管疾病而有定期回診的習慣，某次就診時突然昏倒，現場醫護見狀立刻施以急救，把他從鬼門關前搶救回來；而後蔡新毅請調轉任懲戒法院法官，2024年間突然失聯，審判長葉麗霞察覺不對勁，指示書記官前往辦公室查看，這才赫見蔡新毅全身冒冷汗、情況有異，立刻送往台大急救，二度搶回一命。
而後蔡新毅在家休養，情況逐漸好轉，預定今年8月回返崗位，未料上周突然再度昏倒，家屬見狀立刻把他送往林口長庚醫院急救，惟病情急轉直下，6日住進加護病房觀察，9日搶救無效，不幸辭世，享年61歲。
蔡新毅的人緣佳，行政效率優異，審判品質亦不錯，因此法界得知此一噩耗均感震驚不捨，部分跟他關係良好的法官得悉後甚至一度哽咽；而他在檢方的風評也有一定的水準，前檢察總長邢泰釗就曾說過，擔任金門高分檢檢察長時結識當時擔任連江地院院長的蔡新毅，蔡的人品很端正，學問又很好的法官，是很難得可貴的一位法官，也是一位受人尊敬的法官，「我很欣賞他！」
蔡新毅就讀台大法律所時，找上公法權威許宗力擔任指導老師，論文題目為「法治國家中軍事審判權應有之定位」，而後蔡新毅考上司法官，為司法官班32期結業，許宗力也當上了司法院長，許便拔擢他出任司法院人事處長，掌握全國司法人員生殺大權，前途一片看好。蔡升任最高法院法官後，因健康因素必須休生養息，許協助他改調到案件量適中的懲戒法院服務，無奈仍不敵病魔，溘然長逝。
更多FTNN新聞網報導
台日混血少女燒成焦屍高懸21年破案 女兇嫌質疑超過時效釋憲結果出爐
中捷噁處長性騷女下屬遭免職 竟又火速「考進交通部」！懲戒法院裁定停職
高雄女教師控遭「束帶固定上擔架」強制送醫 衛生局澄清：患者與家屬知情同意
其他人也在看
台灣玩家哭了！營運23年《爆爆王》宣布8月結束營運 網淚別：再見了彈水阿給
對於許多台灣玩家們來說，2003 年開始在台灣營運的《爆爆王》（原《彈水阿給》）可說是大家的童年回憶，小時候大家回到家總迫不及待與朋友們鬥智鬥勇，用水球擊敗對手。不過，這個陪伴大家 23 年的老遊戲今日傳出即將畫下句點，宣布將於 2026 年 8 月 13 日正式關服停運。
追花蓮營養午餐弊案！ 副縣長顏新章以被告身分約談
地方中心／趙永博 花蓮報導檢調調查源自2023年花蓮縣的營養午餐弊案，上個月的首波搜索行動中，已偵辦六人，現在案情又有最新進展！今天一早，調查站人員到縣府，以被告身分帶回花蓮縣副縣長顏新章、縣府秘書長饒忠則是以證人身分，被帶回！在地議員推測，整個案情恐怕繼續向上延燒！
國泰金獲利好到爆！ 5月EPS 4.07元 調整後5個月賺贏一整年
國泰金控今日公布財報，2026年5月稅後淨利140億元，累計稅後淨利達599.3億元，EPS達4.07元；5月單月獲利調整後逾450億元，累計獲利調整後逾1,250億元，已超越2025年全年獲利表現；由於主要子公司獲利動能強健，5月獲利皆創同期新高，其中，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利亦創歷年同期新高，國泰金控及國泰人壽累計調整後獲利創同期新高。
日本職棒》孫易磊6局8K無失分好投 有望收下一軍生涯首勝
效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士的「台灣至寶」孫易磊，於台灣時間6月11日下午5時迎來本季一軍首度先發登板，對手為橫濱DeNA灣星。這不僅是他本季首場先發，也被外界期待能在旅日第3年拿下生涯一軍首勝。此役孫易磊繳出6局無失分8K好投，加上6局下隊友打下2分，讓孫易磊順利取得勝投資格，目前比賽持續進行中。
總統提名監察院長陳永興、副院長王榮璋 監委提名名單一次看
第六屆監察委員任期將於7月31日屆滿，監察委員提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴今天（11日）上午宣布，總統賴清德提名前任台灣人權促進會會長陳永興，擔任監察院長、現任監察委員王榮璋為副院長，另提名27人擔任監委。期待全體被提名人獲得立院同意，懇請立法院恪盡憲法忠誠義務，以客觀角度審視所有被提名人，維持憲政機關監察院的正常運作。
駁霸王條款！中國遊戲公司拒讓母親繼承過世兒子遊戲帳號，法官直接打臉
一名中國遊戲玩家病逝世後留下 87 個實名認證的遊戲帳號，其母親要求遊戲公司將帳號過戶到自己名下卻遭到拒絕，最終告上法庭。而最近，北京石景山法院對這起涉遊戲帳號繼承糾紛案作出判決，認定遊戲帳號的使用權具備財產屬性，屬於可繼承的虛擬財產，要求遊戲公司必須在判決生效後 15 天內，協助辦理實名認證資訊修改。
蔡正元超狂探監名單曝！連「這大咖」也現身
[NOWNEWS今日新聞]前立委蔡正元因涉入「三中案」中影股權交易爭議，被法院認定侵占阿波羅公司資產約新台幣2.8億元，遭判刑3年6月定讞，今年3月底已入監服刑。時隔2個多月，蔡正元今（11）日首度透...
女兒上陣辯護！端木正上訴二審「改口認罪」 高院：科技監控延長8月
柯文哲京華城案、政治獻金案，一審認定會計師端木正未盡查核責任，不實申報政治獻金，判處1年徒刑。日前端木正改口認罪並提起上訴，希望解除科技監控，高院昨（10日）裁定，6月15日起延長科技監控8月。
威力彩連28槓「頭獎衝9億」！財神爺點亮「4生肖」手刀衝了
生活中心／綜合報導威力彩頭獎已連續28期槓龜，今（11）日晚間頭獎上看9億元，不少民眾期待財神降臨、一圓發財夢。命理專欄指出，6月11日前後有4個生肖財運特別旺盛，不僅正財收入看漲，偏財運也有機會同步升溫，成為近期最受財神眷顧的幸運族群。
才稱鄭麗文「被破格招待」！傳被美國放鴿子 學者分析：光速打臉
國民黨主席鄭麗文近日訪美，原本預計前往白宮拜會美國國家安全會議（NSC）官員，卻傳出地點被改為美國在台協會（AIT）華府總部，接待的官員層級也不如先前同樣訪美的台中市長盧秀燕，最後還在未告知原因下被取消會面，不過國民黨尚未證實。對此，加拿大約克大學教授沈榮欽分析，美國可謂是「光速打臉」鄭麗文，加上立法院長韓國瑜傳出將受邀訪美，「美方的態度似乎頗為清楚」。
王義川想卡鄭麗文變大翻車！董智森點破「這關鍵」？！
民進黨立委王義川日前在立法院外交及國防委員會審查預算時，針對民主基金會補助政黨赴海外交流議題，主張刪減一億元預算，並強調「沒有退讓空間」。然而提案一出，不僅讓外交部長林佳龍當場緩頰勸阻，就連國民黨立委徐巧芯也表示若王義川堅持提案，藍營願意尊重。不料此舉卻讓現場藍綠立委與列席官員全看傻眼。最後在一旁國民黨立委徐巧芯狂酸「都大人了，你自己的提案自己決定」的笑聲中，王義川才驚覺自己成了「豬隊友」 ，悻悻然秒同意保留預算，結束這場綠營集體嚇壞的立院大鬧劇 。
74萬存股族已哭！「這檔金控」6天遭外資提逾61萬張 苦吞連2跌
台股今（11日）開盤後一度出現恐慌性賣壓，加權指數盤中高低震盪幅度高達1457點，不過在低接買盤進場下跌幅逐步收斂，終場下跌76.08點，收在43,149.46點，跌幅0.18%，成交金額達1兆2579.75億元。其中，約有74萬股東的凱基金（2883），今同樣成為外資提款機，被砍了8萬1419張，6天來已被倒貨逾61萬張。
零互動半年傳決裂？小島秀夫「影片激情擁抱」TGA主持人，網笑：爸媽終於復合了
小島秀夫與 TGA（The Game Awards）創始人兼主持人 Geoff Keighley 近日睽違 6 個多月再次驚喜同框，在餐廳共同飲用香檳慶祝，還分享了擁抱影片，用最直接的行動打破了最近網路上傳聞，兩人因為頒獎問題鬧不合的謠言。
中男嗆鄭麗文「台灣變香港」！黃暐瀚說話了
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近日率團訪美，然而在美東時間8日出席紐約智庫「亞洲協會」座談時，突遭一名旅美中國籍人士嗆聲：「擁抱共產黨，台灣變香港！」該名男子隨即被驅離會場，後續更傳出有中...
黃仁勳上韓綜「1舉動」震驚劉在錫 網見紅包袋秒懂
娛樂中心／林善柔報導輝達執行長黃仁勳近期登上韓國人氣綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，不只帶動節目收視衝上5.7％，創下節目2026年以來最高紀錄，更因錄影過程中的一個「意外舉動」掀起全網熱議。原本只是單純的答題遊戲，卻因黃仁勳臨場發揮的一句話，讓包括主持人劉在錫在內的現場工作人員全都愣住，相關片段播出後迅速在韓網延燒，不少韓網觀眾直呼「這才是真正的大人物」。
基隆港貨櫃"氯磺酸"外洩 緊急封鎖碼頭!10小時後才止漏
社會中心／陳崇翰 基隆報導11日早上，基隆港西20號碼頭危險貨櫃區，一只裝載有毒化學物氯磺酸的貨櫃，發生外洩，現場緊急封鎖。廠商到場後，全副武裝進行檢查，疑似是化學槽上蓋的墊片鬆脫導致，直到事發10個小時後，下午3點半，狀況才排除。碼頭全面暫停作業，也導致貨櫃車在外大排長龍。
71萬股東看過來！台新新光金前5月獲利348億元年增四倍
擁71萬股東的台新新光金控（2887）今（11）日公布自行結算累計1~5月稅後淨利為348.8億元，較去年同期成長432%，每股稅後淨利為1.36元，創歷史新高。
Faker在台灣社群成「省錢代名詞」？破億年薪卻過著「5000元生活」的傳奇
Faker（李相赫）作為《英雄聯盟》的傳奇電競選手，驚人的年薪和私底下完全相反的超樸素生活作風，在台灣社群上居然成為了一種代名詞？有網友好奇問「精緻窮的相反應該叫什麼」，沒想到下方留言獲得最多認同、斬獲破千讚的答案，居然直接寫著「Faker」。
王鴻薇蹭《鐵拳教育》！聶永真：你怎有臉講
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》近期在台灣掀起熱烈討論，劇中描繪教師面對校園霸凌、教權受損的無力處境，引發不少教育工作者與家長共鳴。國民黨立委王鴻薇也分享觀後感，直言與近年台灣的真實狀況雷同...
林俊傑女友七七怒提告！遭爆「網黃、外圍女」律師聲明全文曝光
林俊傑（JJ）去年底公開認愛中國網紅女友「七七」（本名劉偲敔），未料風波不斷，先是女方遭爆料是擦邊網黃、外圍女等，甚至被起底父親為經濟犯，還一度傳出這段戀情遭男方兄嫂反對，兄弟倆因此鬧翻。對此，七七昨（10）日透過律師事務所發表聲明，強調已針對不實傳聞報案，正式採取法律行動。