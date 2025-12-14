獨／愛妮雅又遭控「強制推銷」！ 客人退費酸「遇到你很倒楣」

化妝品店被指控強制推銷，早就不是第一次。（圖／資料畫面）





知名化妝品公司「愛妮雅」又被爆出「強制推銷」的爭議！有顧客指控，在捷運站被店員攔住，說他膚況不好，接著就將他拉進店內推銷絲瓜水。自己實在抽不了身，只好刷卡購買。後續想退費，竟然被店員開酸「遇到你很倒楣」。台北市府則統計，累計至今年10月，已經收到51件關於愛妮雅的申訴，業者更是連續三季缺席協調會議。

顧客友人vs.連鎖化妝品愛妮雅店員v：「（你不勉強，他就不會被帶到這邊了），剛剛他也講得很開心啊，而且他也有聊天不是嗎？那我以後就跟你們說，如果如果不要，就不要買了，之後又拿來退很麻煩。」

化妝品店內，顧客和店員吵個不停，只是想要商品退費，怎麼就那麼難。

連鎖化妝品愛妮雅店員vs.顧客友人：「訪問交易當然是七天以內…，啊所以你們就考慮清楚再買對嘛，都遇到你們這種人，老闆不就很倒楣，（消費者遇到你們這種也很倒楣啊，遇到你有夠倒楣）。」

顧客聽到這句話，怒轟根本是被強制消費，完全不合理。

當事顧客友人：「我朋友當下就有明確表示說，他不需要這個東西（保養品），也不想買，就想說快點走，所以就刷了大概3百多（元），快4百多（元）。」

顧客指控當時朋友在捷運站旁，被化妝品店的店員攔住，一直說你皮膚不好，需要買絲瓜水，最後被半強制拉進店裡，想走也走不了。友人無奈，只好刷卡當作花錢消災，但離開後越想越不對，雙方一番爭執才成功退款，氣得向北市府申訴。誇張的是當時店內還有國中生，顧客憂心光是成年人都招架不住了，未成年人要怎麼辦？

當事顧客友人：「進去的時候，就有一個背著書包的學生坐在那邊，簽了單子啊，旁邊就有擺商品。」

實際前往雙北的分店，店面鐵門拉下來，週末並沒有營業攬客，打電話到總公司也沒有人接。但這間化妝品店被指控強制推銷，早就不是第一次，《EBC東森新聞》曾獨家直擊，店員會鎖定年輕族群，在鬧區隨機拉人。

台北市府法務局也強調，截至今年10月，已經受理51件申訴案，這間化妝品公司涉及不當推銷、退費刁難，更連續三季沒有正當理由缺席協商會議，已經啟動跨機關聯合稽查，要業者針對缺失限期改善。至於有地方政府張貼公告示警，要不要跟進北市府研議中，多少可以讓消費者上門時，第一時間就能有警覺。

