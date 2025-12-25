獨／才傳復合謝欣穎！王柏傑突曬「結婚登記照」經紀人6字回應了

記者林汝珊／台北報導

演員王柏傑日前才證實與謝欣穎分手，又傳出疑似復合，感情狀態備受外界關注，沒想到他24日突然在社群平台限時動態貼出一張「結婚登記」照，瞬間掀起熱議。對此，經紀人也出面回應照片中人物的「真實身份」。

王柏傑曬「結婚登記」照。（圖／翻攝自IG）

王柏傑24日在限時動態曬出照片，只見一對新人坐在戶政事務所櫃檯前，女方戴著頭紗、氣氛溫馨甜蜜，他僅簡短寫下「今天最幸福的事」，立刻引發網友瘋狂猜測，「是真的結婚了嗎？」、「不是才分手？」、「新娘是誰？」等疑問聲浪不斷。

對此，經紀人回應《三立新聞網》表示：「那是他朋友啦！」並強調照片中的男方並非王柏傑本人，澄清外界誤會。

