獨／才挺過胃癌四期！唐玲驚曝至親離世「前後僅一年」

唐玲今（27）日擔任宣導大使。（圖／衛生福利部提供）





女星唐玲今（27）日參加「捍胃健康！無幽同行」-全國啟動糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌記者會，擔任宣導大使，她回憶過去感染胃幽門螺旋桿菌卻輕忽除菌療程，最後罹患四期胃癌，因此以過來人經驗分享。

唐玲表示，在生病前因為演藝工作的關係，作息跟三餐都不正常，有時候為了秀身材，最快速的方式就是斷食，工作結束後再大吃大喝，加上曾經感染胃幽門螺旋桿菌，因為忙碌忽略療程，沒有好好治療，自己也有家族病史，後來接受胃鏡檢查，發現罹患胃癌，之後接受8次化療，切除三分之二胃部。

經歷重病後，唐玲感嘆生命無常，尤其是去（2025）年叔叔也因胃癌過世，她透露雖然兩人並沒有住在一起，但得知對方病況後也勸對方放下手邊心煩的事情，好好接受治療，「我以為他會過關的，結果沒有，他就過世了。」從發病到離世才短短一年的時間，讓唐玲十分感慨。

挺過胃癌後，唐玲也呼籲外界切勿輕忽胃幽門螺旋桿菌，除了定期篩檢、配合治療，還要維持良好的作息及生活習慣，她以自身為例，現在盡量不熬夜、吃飯定時定量且挑選原型食物，聚餐的時候使用公筷母匙，維持運動習慣並保持好心情，直呼「身體健康真的太重要了」。



