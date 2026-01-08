社會中心／莊立誠 黃啓豪 新北報導

新北市蘆洲區一名健身教練，出面控訴，去年五月，連鎖的〝打鐵健身房〞，接連關門、積欠員工薪資，如今半年過去了，光是這一名教練，就還有十多萬沒領到，和他一樣狀況的教練，至少有十多人，而被指控的老闆〝呂宇晟（音同成），最近勤走桃園基層，想要參選市議員，他說，對於積欠薪資的部分，會積極處理。

打鐵健身房，五年前台北市松山店開幕時，請來舞龍舞獅、地方人士剪綵祝賀，相當方風光。不過，就在去年出現經營危機，全台8間分店，陸續關門、頂讓。如今，還有教練出面指控，負責人惡意拖欠薪資。打鐵健身房前員工表示，所有薪水都積欠在那邊，都沒有發到，離職那時候，我是被欠到24萬元左右。

獨！打鐵前員工控負責人惡意欠薪 倒閉半年還欠10幾萬

打鐵健身房前員工控訴，老闆積欠薪資。（圖／翻攝畫面）

當事教練控訴，去年五月從打鐵健身房離職後，綽號大軍的老闆呂宇晟，積欠他半年的底薪，將近24萬元，雙方一度口頭約定，每個月的月中，分期支付積欠款項，不過，呂宇晟匯款的金額，從一、兩萬元，變成三、五千，時間也不斷拖延，至少還有十多名教練被拖欠薪資，總金額上看百萬。打鐵健身房前員工還說，(原本說)每個月15號會發，合約上面是這樣寫，我們那時候離職簽的合約是這樣寫，但實際上來講是沒有這樣子，也沒有照我們那時候說，比如每個月拿多少錢，然後按照那個月份去給那個錢，也沒有。打鐵健身房創辦人呂宇晟表示，過程中我確實是，有一些時程跟溝通，沒有跟他們做得不夠好的地方，這一點我也不會逃避，我也願意承擔責任，但我並不是惡意欠款。

前員工表示，你要跟他討，就是你必須要問他說，我的錢什麼時候會下來，通常都不會是當下就發。打鐵健身房創辦人呂宇晟表示，非常的抱歉，我會繼續地把我該負的責任，把它完成。遭指控的"大軍"呂宇晟，2022年曾經代表時代力量，參選八德區議員，今年再披戰袍，想要爭取蘆竹區選民的認同，他強調，絕不逃避，但健身教練質疑他常常都要三催四請，才肯匯款。面對健身房經營不善，呂宇晟曾經拍攝影片，向消費者和前員工們道歉，說明還款進度，但對教練們來說，只希望趕快拿到薪水，好過年。

