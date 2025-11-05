獨／拖吊電動機車收費「3萬4」 女控遭圍堵 付2萬脫身

拖吊電動機車收費3萬4，女控遭圍堵，提告詐欺、恐嚇。（圖／TVBS）

電動機車故障求助道路救援事件引發爭議，一名女車主近日遭遇了驚險經歷。她的家人在台北市文山區公園旁的換電站發現機車故障後，因原廠業者未能及時到場，轉而聯繫道路救援服務。然而，不到3公里的拖吊路程，業者竟向她索取高達3萬4千元的費用，更有不明人士尾隨並圍堵她收費，讓她因害怕而支付了身上僅有的2萬元，事後向警方提出詐欺和恐嚇告訴。

事件發生在台北市文山區一處公園旁的換電站，當時女車主的家人騎著電動機車到此處，卻發生故障。女車主表示，她先聯繫了原廠業者，但對方遲遲沒有出現，才在隔天聯繫道路救援服務。在電話中，業者告知出車費用為1200元，每公里另加收30元，但對於是否有其他費用的詢問，業者回答得含糊不清。女車主堅持要跟上拖吊車，但業者以車座前面很亂為由，請她不要上車。

當拖吊車抵達維修站時，女車主發現拖吊車後方竟跟著一輛休旅車，一名壯漢從車上下來向她表示要收取費用。這名男子向她索要3萬4千元的拖吊費，讓她嚇了一跳。女車主回憶道，當時她感到非常害怕，因為兩人有圍住她的情況。根據還原的對話紀錄，拖吊業者到場時拍攝了電動機車的外觀照片，其中包含一張黑底白字的照片，列出出車費、救援費、其他固定作業費、夜間加成等項目，最後還加收10%的服務費，總計34870元。

女車主當下只想逃離現場，便將身上僅有的2萬元交給對方。事後回想整個過程，她認為如果當初沒有堅持上拖吊車，可能會被尾隨的休旅車抓走。而涉事的拖吊業者則表示，他們在作業前已口頭告知費用並傳送照片給女車主確認，得到對方同意後才開始救援。目前，女車主已向警方提出詐欺和恐嚇的告訴，她擔心自己的電動機車和個人資訊都被對方掌握，希望不要再有人遇到類似情況。

