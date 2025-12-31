獨／拚醫科重考班「多人染水痘」！衛生局證實「未通報」

補習班學生感染水痘。（示意圖／翻攝自pexels）





台北中正區的老字號補習班，重考班卻爆發水痘群聚事件！光是12月就有五人感染。重考生指控，其實從10月開始就有傳出水痘疫情，但老師刻意隱匿消息，導致大家相當恐慌。對此北市衛生局證實，這間補習班確實沒有即時通報疫情，會要求業者限期改善，但學測即將到來，拚醫科的重考生，就怕考試時發病。

重考班發生「水痘群聚事件」，尤其每個班級多達183人，大家從早到晚都在同個空間，考生指控，老師刻意隱瞞疫情，導致大家相當恐慌，台北中正區知名補習班重考生：「到底我們準備了半年的時間，多準備了這半年的備考時間，那我們到底在準備什麼，只要確定得了流感病，你整個考試心態，你的情緒你的體力，甚至全部都會受到影響。」

這間補習班就位在台北市中正區，但考生說從10月國慶連假起，教室就傳出水痘疫情，當時補習班對於確切的感染人數隻字不提，到了12月15號，六樓的班級有三人感染水痘，22號、27號，八樓又有兩位學生也感染，考生實在忍不了向議員陳情，北市衛生局、教育局才在12月30號派員稽查，台北中正區知名補習班助教：「（補習班）應該是沒有通知在班的學員啦，患者好像就已經請假，請假休養好之後，痊癒再來補習班。」

當事補習班強調，並沒有對學生隱匿疫情，是因為不清楚規定，才沒有向上通報，北市衛生局則說，補習班確實違反了通報規定，會要求對方「限期改善」，但水痘非同小可，即使曾經得過也有機會再復發，還可能活化成帶狀皰疹，發病時會有劇烈疼痛，議員洪健益就痛批，「限期改善」這四個字，根本是輕輕放下，台北市議員洪健益「沒有任何一個罰則，但不代表這種事情，不用重視，（設立規範）這樣子才會避免，想要大事化小的單位，發生這種事情，還是不通報。」

學測前夕爆發水痘感染，補習班簡單一句不清楚規定就延誤通報，影響到的卻可能是考生，一整年來的努力，通報機制的落實，仍有檢討空間。

