獨／持槍戒備！林秉宥闖「緬甸電詐園區」煉獄曝光、驚見中國黑料

跨國電信詐騙犯罪持續蔓延，背後黑色產業鏈橫跨多個國家。民進黨新北市議員林秉宥近日親赴緬甸，實地直擊一處電信詐騙園區。他在幕後夥伴協助下，進入位於泰緬中部邊境、惡名昭彰的苗瓦迪地區南側「順達園區」，該園區已於11月25日遭克倫民族解放軍攻擊瓦解，目前由反軍政府武裝勢力掌控。林秉宥指出，該詐騙園區過去主要由中國「福建幫」勢力掌握，《民視新聞》也獨家取得他冒險深入園區的第一手畫面。





林秉宥在河岸邊必須先搭乘小船橫越水域，再換乘車輛。（圖／林秉宥提供）





民進黨新北市議員林秉宥近深入緬甸境內、惡名昭彰的苗瓦迪地區，實地踏查一處已遭剿滅的詐騙園區「順達園區」，該地點位於泰緬中部邊境一帶，從主要據點出發仍需約40分鐘車程，過去曾是可容納約4000人生活、運作的大型電信詐騙基地，園區已於11月25日遭克倫民族解放軍（KNU）攻擊瓦解，目前由反軍政府武裝勢力掌控，林秉宥也感謝幕後協助的友人安排，讓他得以親身進入這座詐騙據點一探究竟。





林秉宥指出，該地距離緬甸軍政府部隊控制區僅約3至5公里，近期仍不時傳出零星交火。畫面中可見，多名士兵隨車護送，身穿迷彩服、手持步槍，全程保持高度戒備。（圖／林秉宥提供）





畫面一開始，林秉宥站在河岸邊，必須先搭乘小船橫越水域，再換乘車輛，沿著崎嶇顛簸的泥土路前進，最後還得徒步穿越荒地與林間道路，才能逐步逼近詐騙園區。沿途環境荒涼，空氣中瀰漫著緊張氣氛，顯示此地仍屬高風險區域，林秉宥在影片中表示「好，我們現在要前往順達園區。」隨著車輛行駛，鏡頭拍下低矮叢林與未鋪設柏油的道路。林秉宥指出，這裡距離緬甸軍政府部隊控制區僅約3至5公里，近期仍零星傳出交火情況，畫面中可見，車輛後方有多名部隊士兵隨行護送，身穿迷彩服、手持步槍，全程保持高度戒備狀態，沿途不斷警戒四周動靜。





林秉宥說明，該區域目前由DAPA勢力掌控，依克倫民族解放軍（KNU）方面說法，雙方為避免正面衝突，暫時同意共用道路通行。（圖／林秉宥提供）









林秉宥走進園區內部，指著一排整齊排列的工作桌與座椅，鏡頭隨即拉近桌面，可見多台主機硬碟遭人挖除，只留下空殼。（圖／林秉宥提供）





他也提醒，沿途不只通往順達園區，周邊其實仍散布著多處正在運作或準備轉移的電信詐騙基地。當地友人私下透露，這些園區多由中國「福建幫」勢力掌控，對園區負責人與運作模式相當熟悉，背後與中國、甚至中國官方體系有密切關聯。畫面切換至往北行駛的路段，前方道路出現武裝巡邏車。林秉宥說明，這一帶屬於DAPA勢力掌控區域，依克倫民族解放軍（KNU）方面說法，雙方為避免正面衝突，暫時同意共用道路，鏡頭拉近，可清楚看到巡邏士兵臂章上的淺藍色區塊，即使遠距離也能辨識。他指出，在緬甸各武裝勢力中，迷彩服款式幾乎一致，往往只能透過臂章顏色與標誌區分所屬勢力。

林秉宥注意到紅包袋與特殊票券設備，推測幹部會以紅包形式發放「專用代幣」，作為園區內部流通的替代貨幣。（圖／林秉宥提供）





辦公室一側還掛著一面銅鑼，林秉宥指出「只要有人成功騙到錢，就會敲鑼慶祝」。（圖／林秉宥提供）





進入園區內部後，一間辦公室仍保留完整配置，桌面上擺放著保險箱、行李箱，牆角甚至設有神龕，顯示園區生活機能一應俱全。林秉宥注意到紅包袋與特殊票券設備，推測幹部會以紅包形式發放「專用代幣」，作為園區內部流通的替代貨幣，鏡頭緩慢掃過空間，留下未完全撤離的生活痕跡。林秉宥接著走進另一間已被棄置的辦公室，現場環境顯得雜亂，可見撤離後留下的痕跡，他一邊行走、一邊說明園區內部規定：「上班時間不能使用手機，下班後才能拿回自己的手機。」透露出高度管控的壓迫氛圍。林秉宥走進園區內部，指著一排整齊排列的工作桌與座椅，鏡頭隨即拉近桌面，可見多台主機硬碟遭人挖除，只留下空殼；辦公室一側還掛著一面銅鑼，他在此停下腳步，特別提醒網友留意這個細節，並說明：「只要有人成功騙到錢，就會敲鑼慶祝。」幹部甚至會高喊「成交了」、「賀成交」，要求眾人拍手、露出笑容，詐騙在這裡不僅是一份工作，而是一套被高度制度化的慶功流程。

辦公室前方的神桌供奉著關公與武財神，香爐仍留在原位，顯示詐騙集團試圖透過宗教象徵強化內部士氣。（圖／林秉宥提供）





辦公室前方的神桌供奉著關公與武財神，香爐仍留在原位，顯示詐騙集團試圖透過宗教象徵強化內部士氣，不過，神桌前原本陳列的一排物品已被拔除，只留下斷裂痕跡。畫面最後轉到另一處空間，地面散落著文件與資料，林秉宥蹲下翻閱後，赫然發現多本完整的「交戰手冊」，內容詳列詐騙話術、對話流程、誘導方式與施壓節奏，甚至連回應模板都一應俱全。「這是一整套劇本。」他語氣帶著震驚，這些資料並非零星筆記，而是高度系統化的詐騙腳本。他與同行人員討論後，決定將相關文件帶回保存，作為後續揭露與研究的重要佐證，也進一步呈現電信詐騙如何以高度系統化、流程化方式運作。

林秉宥在園區內赫然發現多本完整的「交戰手冊」，內容詳列詐騙話術、對話流程、誘導方式與施壓節奏；走訪另一處時，又見到懸掛的銅鑼，顯示園區內部高度重視業績成果。（圖／林秉宥提供）













