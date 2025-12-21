獨／挨告罰18.3萬！鄰居喝醉嗆揮刀 雙方恩怨埋已埋４年

屏東萬丹鄉發生一起鄰居糾紛事件，警方到場後將雙方隔開，避免肢體衝突。（圖／TVBS）

屏東萬丹鄉20號晚上，鄰居之間爆發衝突，一名男子控訴鄰居喝酒醉嗆要拿刀，嚇得連忙報警處理，據了解，雙方恩怨已經長達4年，兩派人馬都有互毆並告上法院，這一次，鄰居不滿對方不和解，害他挨罰18.3萬，氣得喝醉口出狂言。

當晚事發時，三名男子圍在住家門口，與鄰居隔空互嗆，即使警方到場也持續爭吵。鄭姓一家人表示陳姓男子講話太恐怖，聲稱要拿刀出來，讓他們感到害怕，甚至驚動對面住戶前來查看。警方立即將兩派人馬分開，防止情況惡化。

鄭姓男子解釋，陳姓男子雖然口頭威脅要拿刀出來談，但實際上並未拿刀。而陳姓男子則否認拿刀威脅，辯稱只是口頭說說，不會造成傷害。

深入了解後發現，雙方恩怨可追溯至4年前。陳姓男子指控鄭姓一家三父子曾毆打他並欺負他的父母，因此他曾拿東西反擊。雖然雙方在法庭上達成和解，但去年8月，陳姓男子失控將鄭姓父親打傷，導致頭破血流。

經過一年的法院審理，陳姓男子表示自己必須賠償18.3萬元罰款，對此心生不滿，才會在酒後在家中揚言要拿刀，再度引發衝突。鄭姓父親則抱怨，自己一年多前被打傷，對方至今仍不斷找麻煩，形容隔壁鄰居「很恐怖」。

由於陳姓男子始終待在自己家中，並未有實際違法行為，警方在規勸雙方後便離開現場。這起鄰里糾紛顯示長期積怨可能導致的嚴重後果，也提醒民眾遇到衝突時應理性處理，必要時尋求警方協助。

