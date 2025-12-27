獨／捷運再傳驚魂婦戴安全帽進站 突飆罵嚇旅客

婦人頭戴安全帽在閘門口大聲飆罵，員警到場勸導。（圖／東森新聞）





又出現捷運驚魂！新北市永和頂溪捷運站，24日晚上一名65歲婦人頭戴安全帽，突然在閘門口大聲飆罵，嚇壞乘客和站務人員。轄區員警接獲通報，立刻趕到現場安撫，釐清原來婦人是因為巧遇老朋友，不滿被對方冷落，才會情緒激動。



員警vs.搭捷運婦人：「冷靜一下好不好？（我為什麼要冷靜呢？）大家冷靜一下。（不是。）妳剛剛不是要搭捷運嗎？」







捷運站一陣騷動，眼前婦人很激動，就怕她出現什麼激烈舉動。



員警vs.搭捷運婦人：「冷靜一下好不好？（不是，你們都這樣對我幹嘛？）我們關心妳而已，對啊，關心妳而已啦，沒事。妳說妳心情不好，我們就來陪妳聊天這樣啊，可以嗎？」



員警要她先冷靜冷靜，畢竟看看事發地，在人來人往捷運站裡，高分貝引發乘客注意。而她為什麼這麼氣？起因是和老朋友巧遇。



當時婦人搭乘捷運到捷運站，看到好久不見的老朋友，但是她覺得對方長期疏遠她、冷落她，因此開口飆罵，但是過程當中情緒激動，嚇壞其他乘客和站務人員。



適逢張文隨機殺人案，各捷運站氣氛緊張。婦人在新北市永和頂溪站內頭帶安全帽，又突然高分貝叫罵，捷運站務人員警覺通報；轄區員警立刻到場，經過耐心勸說安撫，確認婦人情緒穩定，陪同一起離開。



只是如今不只警方加強巡邏各站，捷運站也祭出新規：沒有正當理由戴防毒面具、呼吸器、頭盔、面罩，或穿恐攻武裝態樣，勸導不聽拒絕運送。



台北捷運站務處計核課課長褚朝陽：「相關行為除可依規定拒絕運送外，站車人員並得視情節，會同警察人員強制或護送其離開車站。」



至於安全帽，將視情況，會引發維安疑慮會進行勸導；非常時期，旅客有任何小舉動都不能大意。

廣告 廣告

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

醉男捷運站大鬧！站務員辣椒水+盾牌制服 警帶回調查

【道歉啟事】1219報導捷運攻擊事件說明

北捷驚魂！男乘客拿傘狂敲 全車驚逃「鞋子、行李箱」掉滿地

