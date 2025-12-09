獨／採耳踩到雷！ 女控師傅竟「邀過夜」 業者喊冤：玩笑話

採耳踩到雷！女控師傅竟「邀過夜」，業者喊冤：玩笑話。（圖／當事人提供）

台中三名女子日前前往高雄觀看AAA頒獎典禮後，在六合商圈體驗採耳服務時遭遇不愉快經驗。她們透過Google評論選擇了一位擁有30年經驗的採耳師傅，卻發現服務過程中師傅打瞌睡，且還邀請三人過夜。業者則回應表示這只是玩笑話，並非性騷擾。專家指出這類言論可能已觸犯性騷擾防治法，最高可罰10萬元，同時提醒採耳服務中的肢體接觸需謹慎拿捏，避免造成爭議。

採耳踩到雷！女控師傅竟「邀過夜」，業者喊冤：玩笑話。（圖／當事人提供）

三名來自台中的女子上週末南下高雄觀看AAA頒獎典禮後，前往六合商圈體驗採耳服務。她們根據Google評論找到一名據稱有30年經驗的老師傅，每人收費600元半小時。然而，當事顧客表示，師傅在服務過程中不僅沒有認真清理耳道，還中途打起瞌睡，甚至要求關燈只開氣氛燈，讓她們感到越來越不自在。

更令人震驚的是，當事顧客透露，師傅還邀請她們留宿，表示「他叫我們去睡他家，他叫我們去睡樓上，他就說他自己睡樓下的沙發，然後他就說要煮宵夜給我們吃」。這些言行讓三位女子感到十分不適。

面對指控，業者出面澄清，強調這些話都只是開玩笑，絕對沒有性騷擾的意圖。業者表示，當時自己已感到體力不支，可能無法為第三位顧客提供服務，而顧客也表示兩人採耳就足夠了。業者還公開監視器畫面自清，指出採耳環境是開放式的，過程中兩名友人也在一旁，不可能發生不當行為。

台中三名女子在高雄體驗採耳，過程卻遇到師傅打瞌睡，還言語騷擾。（圖／業者提供）

雖然三名女顧客並未打算報警，但律師李茂增指出，業者的言論已足以構成性騷擾。他解釋：「這句話聽起來就足以構成性騷擾，依照性騷擾防治法27條規定，可處1萬以上、10萬以下罰緩。」

專家提醒，採耳服務必然涉及耳朵的接觸，業者需要謹慎拿捏服務界線，而顧客如感到不適，也應立即表達，以避免類似爭議再次發生。

《TVBS》提醒您勇敢說不：

◎尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110

◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

◎婦女救援基金會 02-2555-8595

◎勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

