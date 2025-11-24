獨／探視見「社工打別家嬰」？ 母憂：我孩子會不會也遭殃

母親透露在探視過程中，她看到社工對另一名安置嬰兒施暴，擔心自已的孩子也會有同樣遭遇。(圖／TVBS)

一名嬰兒因腳骨折被通報疑似遭虐待而遭安置，引發家長強烈抗議。母親在探視時聲稱目睹社工打另一安置嬰兒的腳，擔憂自己孩子也會遭受類似對待。此外，母親指控屏東社會處謝姓社工態度消極，紀錄不確實，甚至在家長提出抗告時表示「找總統也沒辦法縮短時間」。屏東社會局則回應，安置決定是經過嚴謹程序，且延長安置是因案件仍在地檢署偵辦中，以確保孩子安全。

這位母親情緒激動地表示，懷胎十月剖腹生產的孩子因腳骨折被通報虐童而安置在機構中，令她心痛不已。更令她憂心的是，在探視過程中，她看到社工對另一名安置嬰兒不當對待。母親描述，當時那名小朋友想拿安置家庭媽媽的手機，社工就打了小朋友的大腿，這讓她非常擔心自己的孩子也可能遭受虐待。

除了擔心孩子的處境，這位母親還投訴屏東社會處的謝姓男社工工作態度不佳，包括就醫紀錄時間寫錯、家訪未做紀錄等問題。當家長對安置決定提出抗告時，社工甚至表示「請總統來也不可能將安置時間從3個月縮短為2個月或1個月」，讓母親感到憤怒。

屏東社會處表示，此案目前由屏東地檢署偵辦中，為確保孩子安全，依地方法院裁定繼續安置該嬰兒. (圖／TVBS)

家扶中心社工督導黃淑玲解釋，安置決定是經過團隊共同評估的結果。她表示，如果要讓孩子返回原生家庭，社會處和家扶中心必須提供探視紀錄，並邀請律師、醫師等專業委員召開重大決策會議。她強調，這樣的層層把關是必要的，以避免孩子返家後再次發生問題，那將是社工最難處理的情況。

社會處副處長徐紫雲則表示，由於此案目前由屏東地檢署偵辦中，為確保孩子安全，依屏東地方法院裁定繼續安置該兒童。社會處也為謝姓社工辯護，強調他工作積極認真，且安置決定是經由專業委員會議後交由法院裁定，程序相當慎重。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

