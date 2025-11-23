獨／控合作美容師欠費逾3萬 寵物店老闆反被「掐脖」
新北市中和一間寵物店的合作關係陷入紛爭，店主黃先生與賴姓寵物美容師的商業合作模式演變為一場暴力衝突。雙方原本協議由美容師使用店面約三分之一空間，無需支付租金，僅需分攤水電費30%並提撥營業額20%。然而，黃先生指控賴姓美容師約10個月未支付水電費，積欠3萬多元；而賴方則控訴黃先生擅自取走收銀機內8000元並拒絕歸還。爭執期間，賴姓美容師的男友宋先生因擔心女友安全而出手掐住黃先生脖子，所幸警方及時介入制止，雙方均已提告。
黃先生表示，他與賴姓寵物美容師的合作模式是將店面三分之一以上的空間，包括櫃台和美容室提供給對方使用，且前面區域基本上他也沒有使用。依照合約規定，賴姓美容師需支付營業額20%及水電費30%，但黃先生指出，雖然營業額分成都有收到，水電費卻幾乎沒給過。事件衝突源於賴姓美容師發現收銀機中8000元不見，向黃先生詢問，黃先生當下解釋因下班時間已將錢收起來，但賴方之後仍向警方報案提告竊盜。
宋先生對事件有不同說法，他表示黃先生將收銀機的錢全部拿走後還出言挑釁「拿了又怎樣」。當晚衝突時，黃先生與賴姓美容師對話聲調越來越高，黃先生有恐嚇動作，他為保護女友才出手。宋先生強調，合約清楚寫明只租用173號店面，但黃先生卻要求他們支付171號和173號兩處的電費，最不合理的是至今仍未歸還拿走的錢。宋先生也表示，當時員警在場，他「根本沒出力」，已提出上訴。
這起原本為節省成本而設立的異業結盟合作模式，如今因金錢糾紛導致關係破裂，雙方合作也宣告結束。黃先生因脖子被掐紅腫而提告對方傷害，法院已判處對方3個月徒刑。這場商業合作的失敗案例顯示，明確的合約條款與良好溝通的重要性。
《TVBS》提醒您：
◎拒絕暴力 請撥打110
◎反校園霸凌專線：1953
◎反職場霸凌專線：1955
◎法律扶助基金會：(02)412-8518
更多 TVBS 報導
趙露思出手了！公布「17名黑粉」名單 硬起來提告：只是第一步
休旅車與電輔車疑差點擦撞！兩駕駛當場爆發肢體衝突 「雙雙受傷吃罰單」
獨／控遭從陽台偷窺 女丟椅、踹打麵包店老闆
上門討債遭對方持鍋鏟追打！男控滷肉飯店老闆承諾還錢後失聯
其他人也在看
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
疑和女友吵架！ 台中男子情緒失控當街攔車猛捶
中部中心／張喬羿、李柏瑾台中市街頭竟出現攔車事件！23日上午，突然有一名男子，衝到馬路中間，攔停計程車，不但用手狂捶引擎蓋，還用頭撞車輛。根據了解，這名男子疑似是因為，和女友吵架，情緒失控，才會當街攔車還捶車，目前警方已經主動介入，全案將函送地檢偵辦。男子用力捶計程車引擎蓋，接著走到駕駛車門旁，用手狂敲車窗，身邊女伴，怎麼攔，都攔不住，疑和女友吵架情緒失控 男子攔車猛捶.用頭撞車（圖／翻攝畫面）男子大聲咆嘯，滿口髒話，要求駕駛下車，計程車司機，默默的收起後照鏡，損失能少一點，是一點，但這時另一台銀色轎車經過，也想攻擊銀色轎車，駕駛油門踩下去，加緊離開現場目擊民眾：「聽到那個男生在罵人，就探頭出來看，看到他把計程車擋在路中間，不讓他走，有拍他的窗。」目擊民眾：「那個人就去攔計程車，一直捶計程車的引擎蓋，好像還有用頭撞吧。」疑和女友吵架! 台中男子情緒失控當街攔車猛捶（圖／翻攝畫面）事發就在，台中市南屯區永春南路上，23日上午10點多，這名男子，疑似是因為和身旁女友吵架，情緒暴走，才會失控上路攔車洩憤，第四分局春社派出所副所長顏佑容：「司機表示車輛無損不欲提告，但男子站在道路攔車阻礙交通，最高可處新台幣500元罰鍰，另以暴力手段拍打車輛，妨害他人權利部分，本分局已主動報請地檢偵辦。」疑似感情糾紛，一時衝動，徒手捶車、用頭撞車，等他傷勢治療好以後，要面對的是，更多法律上的懲處。原文出處：台中男疑和女友吵架情緒失控 當街攔車猛捶、用頭撞車洩憤 更多民視新聞報導恐怖前女友不爽被分手 瘋狂傳訊撂狠話「一定要讓你死很慘」凱希情緒失控！對「這來賓」大聲又拍桌 連徐乃麟都變臉不說話被分手怒揍男友！女子威脅外流性愛片「看這個叫我拿孩子的渣男」民視影音 ・ 1 小時前
北捷爆衝突！婦控被陌生男踩腳 一言不合亮利器
昨(22)日晚間11點多，北捷西門站車廂內傳出亮利器恐嚇事件！原來是一名婦人不滿被陌生男子踩到腳，雙方爆發口角糾紛，婦人從包包中拿出利器，說是要自保，不過下一秒就往男子逼近，嚇壞車上乘客出聲勸阻，警方...華視 ・ 6 小時前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 20 小時前
她提議共度三人夜遭男友拒絕？ 47歲女子怒打男方臉遭控家庭暴力
根據英國《每日星報》（Daily Star）報導，事件發生於當地時間16日凌晨1點15分左右。47歲的安潔兒琳恩柯爾（Angel Lynn Curl）邀請另一名女性友人到家中，希望與交往兩年的男友一起發生三人性行為。然而，當男友與該名女性雙雙拒絕時，柯爾情緒失控，據稱多次用拳頭毆打男友...CTWANT ・ 2 小時前
酒後口角全武行! 男遭多人痛毆 嫌犯逃逸到居酒屋續攤
中部中心/王俞斐、黃信儒 台中報導台中街頭爆發全武行，一群男子相約飲酒，卻在酒後爆發口角衝突，一群人對著其中一人拳打腳踢，還有人拿出球棒痛毆，警方到場這群人已經鳥獸散，還跑到居酒屋續攤，涉案九人通通被警方帶回。酒後口角爆發全武行 男子遭多人痛毆倒地不起(圖/民眾提供)一群男子，街頭爆發口角衝突，其中一人，手持球棒，朝著穿外套的男子攻擊，其他人見狀，蜂擁而上，又踢又打，男子連滾帶爬，被打到無力反擊。但這群惡煞，不肯罷休，硬是把人給架起來，在馬路中，又是一陣拳打腳踢，打的男子，無處可逃，最後動手惡煞，一哄而散，留下被打的男子，呆坐在原地，久久無法起身，直到警方和救護車到場。這群人是朋友關係 飲酒後爆發口角糾紛衝突一發不可收拾(圖/民眾提供)糾紛地點，在台中西屯區福星北路上，警方獲報到場，這群惡煞，已經鳥獸散，跑到居酒屋續攤。動手打人，還講的一派輕鬆，原來這群人，是朋友關係，幾杯黃湯下肚後，爆發口角衝突，新仇加上舊恨，街頭全武行，一觸即發。動手男子和一旁助陣叫囂的總共九人 通通被警方帶回偵辦(圖/警方提供)動手男子和一旁助陣叫囂的，總共九人，通通被警方帶回偵辦，朋友相聚變成暴力衝突，不只友誼的小船翻覆，最重還得面臨五年有期徒刑。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：酒後口角全武行！ 男遭多人痛毆 嫌犯逃逸到居酒屋續攤 更多民視新聞報導不滿鴨肉店客人擋出入口! 莽男持武士刀.鐵勾攻擊行車糾紛演變暴力衝突 兩人街頭火爆扭打李多慧衣服太貼「炸出花生麻糬」！辣舞16秒震撼百萬人民視影音 ・ 23 小時前
吃消夜吃出一肚子氣！兩男黃湯下肚打一團
社會中心／馬聖傑、吳培嘉 新北市報導吃消夜吃出一肚子氣！新北市土城區，有兩名男子與朋友相約吃消夜，兩人喝了點酒，在馬路邊爆發口角，其中一人甚至掏出球棒威脅恐嚇！警方獲報到場，兩人還扭打成一團，場面相當混亂。一群人在騎樓吵吵鬧鬧，有人因此發生推擠爆發口角，沒想到其中一人掏出球棒，準備朝對方攻擊，兩人吵到一半三角錐還噴飛到馬路，路過的騎士嚇了一跳，想說發生了什麼事情，爭吵聲驚動附近居民報警處理。員警到場，只見兩名男子情緒還很激動，扭打在一塊，其中紅衣男子一度還想衝向員警，一旁的友人連忙拉住他，才沒有爆發二次衝突。吃消夜吃出一肚子氣！兩男黃湯下肚打一團。（圖／民視新聞）民視記者馬聖傑：「當時這群人喝完酒之後，其中兩人，就在這個十字路口打了起來，甚至連三角錐都成了攻擊武器。」事發就在新北市土城區，22號凌晨點多，雙方為何打了起來？39歲的周姓男子，與20歲的林姓男子，兩人本來就是朋友，當天與一群朋友相約吃消夜，結果酒喝多了兩人莫名爆發口角，林姓男子一氣下掏出球棒恐嚇，兩人拉扯下都被球棒打到頭，吃消夜吃出一肚子氣！兩男黃湯下肚打一團。（圖／民視新聞）金城派出所副所長江燦修：「警方到場後在場人等帶返所釐清，全案依社會秩序維護法偵辦。」雖然兩人酒醒後互不提告，只是看在一旁的朋友眼中非常鬧，好好的吃頓宵夜，最後鬧到進警局。原文出處：吃消夜吃出一肚子氣！兩男黃湯下肚打一團 更多民視新聞報導自撞護欄摔落邊坡！疑疲勞駕駛釀悲劇 女大生送醫仍不治驚悚！基隆男子宮廟參拜後 鞭炮藏腹部點燃炸飛亡她提議共度三人夜遭男友拒絕？ 47歲女子怒打男方臉遭控家庭暴力民視影音 ・ 54 分鐘前
危險！男家當綁車頂到處趴趴走 網友戲稱''阿北的移動城堡''
生活中心／賴國彬 陳妍霖 宮仲毅 桃園報導桃園一名52歲王姓男子，三個禮拜前發生車禍，擋風玻璃、車殼板金等嚴重損毀，但他不以為意，甚至還把家當，像是沙發、行李箱、雜物等，用簡單棉繩綁在車頂上，開著破車到處''趴趴造''，讓不少人質疑，這樣還能上路嗎，戲稱根本是''阿北的移動城堡''，因為他經常在中壢、南崁、虎頭山出沒，警方現在依規定舉發，也會加強攔查。前擋玻璃，整個破碎，引擎蓋、車門撞到變形，連後照鏡都沒了，整台車撞到咪咪帽帽，但，車頂還掛一拖拉庫的雜物、沙發、行李箱，全靠車門把手綁住，看了真的是，哎喲我的媽，重點是，這台車就這樣，在桃園市區到處趴趴造。危險！男家當綁車頂到處趴趴走 網友戲稱''阿北的移動城堡''（圖／民視新聞）有民眾說，「我覺得很像是雲遊四海的遊牧民族，到處旅遊，旅遊達人」；還有人說，「車子有點破破的，小型車這樣子綁，除了違法以外，我覺得也危險」；甚至有民眾認為很誇張，帶太多違規，很危險，如果東西會掉下來呢」。民眾直呼太誇張，根本就是阿北的移動城堡！有民眾拍下影片，PO上網，還說，看到這輛車，實在佩服！把轎車當貨車開，後輪避震器壞了，質疑這樣還能上路嗎？危險！男家當綁車頂到處趴趴走 警方到場勸導（圖／民視新聞）只見警方到場勸導，要車主「要注意一下」，警方說，「如果再上路被警察攔到，我們是會開單的喔，還有你車子壞掉你都要修，這個都是束帶綁著，一定綁很久了。」不過車主卻說，「那是三個禮拜被撞到」。原來，這名車主是52歲王姓男子，經常開著這台車，出沒在桃園市區，三個禮拜前發生車禍，但沒有維修，有網友說，在中壢、南崁看過，也曾在虎頭山出沒，滿車都是雜物，但他的危險駕駛，已經讓用路人心驚驚。桃園警分局青溪所長林稚軒表示，「該自小客載運貨物方式明顯不穩，行駛時顯有危險，已違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第7款，可處罰汽車駕駛人新台幣3000元以上、18000元以下的罰鍰」。警方強力勸導，強調這樣載物已經違法，還要阿北先修車，後續如果影響其他人，就要開罰。原文出處：危險！男家當綁車頂到處趴趴走 網友戲稱''阿北的移動城堡'' 更多民視新聞報導驚悚！基隆男子宮廟參拜後 鞭炮藏腹部點燃炸飛亡連2天火箭發射成功 「淡江二型」射高逾7公里驗證航電系統她提議共度三人夜遭男友拒絕？ 47歲女子怒打男方臉遭控家庭暴力民視影音 ・ 47 分鐘前
首日就抓到! 毒駕男違規遭攔 "唾液快篩"陽性當場被逮
南部中心／蘇晟維、謝耀德 高雄報導為了能及時遏止毒駕上路，警方推動唾液驗毒快篩，20日正式啟用，第一天就在高雄及台南，抓到有駕駛毒駕，當場遭到警方扣車、並帶回警局，過去懷疑毒駕，進行驗尿需要耗費很多天的時間，但現在透過快篩，只要幾分鐘，就能迅速知道結果。唾液快篩驗毒抓毒駕，20日起啟用，警方立刻在高雄鳳山逮到第一起毒後上路。（圖／翻攝畫面）員警拿出採檢棒，就在騎士的口中採集唾液，立刻進行快篩，唾液採檢驗毒快篩，20日全台上路，晚間七點多，就在高雄鳳山抓到第一名毒駕上路的嫌犯，高市警鳳山分局偵查隊長林俊宏表示，「見一男子騎乘普通重機車，與登記的車籍不符遂實施攔查，過程中發現該名騎士，手部疑似有注射毒品痕跡，警方對該名騎士，實施毒品唾液快篩檢測。」警方當下發現機車車籍資料不對，懷疑恐怕有問題，果然逮到毒駕。為了遏止毒駕，警方採購唾液快篩抓毒駕。（圖／民視新聞）而在台南永康，警方當下也發現一輛轎車違規，上前盤查發現駕駛持有毒品，也迅速對這名駕駛進行唾液採檢，當場驗出有一、二級毒品陽性反應，駕駛當場因為涉嫌毒駕遭到警方逮捕，能快速抓出毒駕，全因為這項利器。唾液快篩驗毒抓毒駕，20日起啟用，台南永康警方也逮到毒後上路。（圖／翻攝畫面）刑事局毒緝中心執行秘書鄭偉豪點出，「他會很快速到，三分鐘到六分鐘之內，就能即時顯現。」警政署全新採購的這款唾液快篩試劑，可以在短短的三分鐘內，揪出七種台灣常見的毒品，包含海洛因、安非他命、Ｋ他命、依托咪酯等毒品，過去需要驗尿、驗血，得等上好幾天，無法當場制止毒駕，如今現場採驗、現場就能扣車，鄭偉豪表示，「如果呈陽性的話，處以道交條例第35條，罰以3萬元以上12萬元以下的罰鍰以外，同時移置保管車輛，還要吊扣駕照移置2年。」唾液採檢快篩上路，避免更多毒駕危害。原文出處：毒品唾液快篩上路首日就抓到！ 高雄警查獲首例毒駕 當場扣車 更多民視新聞報導高雄變態水電工「硬上鄰家人妻」！開價要求做2件事…夫怒砸天公爐偷渡酒檳榔進監所 花蓮警逮人沒收無人機最高可罰150萬元車頭全爛！高雄國1瑞隆路段爆3車連環撞 誇張畫面曝民視影音 ・ 1 天前
偷倒廢棄物集團 高市警局48小時內迅速偵破
[NOWnews今日新聞]針對不法集團鎖定高雄市偏遠山區惡意偷倒垃圾廢棄物，檢警接獲高市府主動通報後立即展開偵辦，於短短2天內迅速逮捕11名涉案嫌犯，瓦解持續犯案中的偷倒垃圾集團。檢警發現，這個集團極...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
為什麼要這樣對我！痛哭賣慘..男被抓包毒駕
唾液快篩抓毒首日就攔查18起，開罰110萬元。而在新竹有一名騎士，吸毒上路散發濃濃異味，警方直接攔停，沒想到男子崩潰痛哭耍賴，還賣慘說自己才被騙錢，情勒警方「為什麼要這樣對我」，員警等他演完，快篩出爐驗出毒品反應，還在背包發現安非他命針頭，這下他只能擦乾眼淚，乖乖配合。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
「不該上訴時就別上訴」 高院重批北檢偷傘案濫訴
即時中心／林韋慈報導台北市一名陳姓婦人去（2024）年遭控竊取放在中山區公所前的雨傘，台北地檢署依竊盜罪起訴，但一審判無罪。北檢仍提起上訴，理由為申請敬老卡的女性名單中，陳婦外貌與犯嫌相似。台灣高等法院痛批檢方「不應上訴時就不該上訴」，最終駁回確定。民視 ・ 1 天前
MLB》道奇、洋基灑幣有回報 山本由伸、寇爾獲評「最超值投手肥約」
美媒Jomboy Media球評奧立夫（Jolly Olive）近日評價大聯盟最高價的幾位投手合約，當今最貴的投手山本由伸簽有12年3.25億美元（新台幣101億）。「山本在日職統治多年，他今年的表現極佳，不過大家著眼的是他季後賽的表現，兩場完投與世界大賽G7救場，這只是他合約的第2年，還有10年的時間，但我會把他放在最頂級評價（值得每一分錢甚至有賺）。」中時新聞網 ・ 9 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 2 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 4 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前