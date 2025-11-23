獨／控合作美容師欠費逾3萬 寵物店老闆反被「掐脖」

新北市中和一間寵物店的合作關係陷入紛爭，店主黃先生與賴姓寵物美容師的商業合作模式演變為一場暴力衝突。雙方原本協議由美容師使用店面約三分之一空間，無需支付租金，僅需分攤水電費30%並提撥營業額20%。然而，黃先生指控賴姓美容師約10個月未支付水電費，積欠3萬多元；而賴方則控訴黃先生擅自取走收銀機內8000元並拒絕歸還。爭執期間，賴姓美容師的男友宋先生因擔心女友安全而出手掐住黃先生脖子，所幸警方及時介入制止，雙方均已提告。

黃先生表示，他與賴姓寵物美容師的合作模式是將店面三分之一以上的空間，包括櫃台和美容室提供給對方使用，且前面區域基本上他也沒有使用。依照合約規定，賴姓美容師需支付營業額20%及水電費30%，但黃先生指出，雖然營業額分成都有收到，水電費卻幾乎沒給過。事件衝突源於賴姓美容師發現收銀機中8000元不見，向黃先生詢問，黃先生當下解釋因下班時間已將錢收起來，但賴方之後仍向警方報案提告竊盜。

宋先生對事件有不同說法，他表示黃先生將收銀機的錢全部拿走後還出言挑釁「拿了又怎樣」。當晚衝突時，黃先生與賴姓美容師對話聲調越來越高，黃先生有恐嚇動作，他為保護女友才出手。宋先生強調，合約清楚寫明只租用173號店面，但黃先生卻要求他們支付171號和173號兩處的電費，最不合理的是至今仍未歸還拿走的錢。宋先生也表示，當時員警在場，他「根本沒出力」，已提出上訴。

這起原本為節省成本而設立的異業結盟合作模式，如今因金錢糾紛導致關係破裂，雙方合作也宣告結束。黃先生因脖子被掐紅腫而提告對方傷害，法院已判處對方3個月徒刑。這場商業合作的失敗案例顯示，明確的合約條款與良好溝通的重要性。

