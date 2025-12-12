獨／控因遭逼車才追撞！ 蒐證畫面需有「3要件」

日前在新竹，有民眾控訴因為遭逼車又被超車，才會發生追撞事故，當下跟處理員警控訴危險駕駛，但後來還是依照事故處理。其實這就是警方的SOP，會優先處理車禍，當事人可另外提供行車紀錄器，或是在訪談筆錄敘述逼車過程，後續視檢附證據來認定有無危險駕駛，關鍵的是，行車畫面一定得要清楚拍下，對方有「惡意性、連續性、密集性」三要件，才有可能構成逼車。

追撞車禍造成車頭毀損。（圖／TVBS）

在新竹發生的這起交通事故中，吳先生聲稱他們的車輛遭到逼車後發生追撞。事故現場可見白色轎車側邊車身破裂且有刮痕，而黑色轎車則是車尾受損，雙方都在路邊拍照存證。吳先生描述當時的情況，他與妻子行駛在一條無法超車的山路上，有車輛一路緊跟逼車，直到到達可以超車的路段，對方超前後突然急煞，導致追撞事故發生。

吳先生當場向處理員警控訴對方危險駕駛，但警方依照一般車禍程序處理。吳先生表示：「承辦員警說公共危險罪不是你講了算，後來他就沒有辦，就用一般的車禍去辦理。」實際上，警方的標準作業程序是先處理車禍事故，若當事人提出危險駕駛疑慮，可提供行車紀錄器等證據，或在訪談筆錄中敘述被逼車的狀況。

關於如何認定逼車行為，警方表示會依據行為是否具有連續性或針對性來判斷。警方強調，逼車行為通常表現為惡意針對某一輛車，例如緊跟對方車輛、不斷按喇叭或閃大燈，或是故意駛到對方車前，在沒有突發狀況的情況下驟然煞車或暫停，造成後方來車的危險。

由於危險駕駛的罰則較重，相對的審認要件也比較嚴謹。若行車影像中只有單純的急煞或變換車道，沒有前後因果關係，恐怕難以成功舉發危險駕駛。在這起案件中，雙方各有說法，是否構成逼車行為還需警方進一步認定。

