獨／控國道上遭惡意蛇行逼車 80歲母．童驚恐

日前有男子帶著一家人出去玩，行駛國道三號驚見駕駛蛇行，橫跨三個車道，甚至指控對方惡意逼車將近兩分鐘，車內80歲母親及孩子都嚇壞，事後到警局檢舉交通違規，警方會依據個案認定最高罰三萬六千，及扣牌六個月。

控國道上遭惡意蛇行逼車，頻蛇行跨三車道。（圖／TVBS）

事件發生在日前上午9點多，李先生帶著一家人準備前往台中遊玩，行經國道南下98公里處時，突然一輛黑色轎車從後方高速竄出。李先生表示，當時他正以正常速度行駛，突然這輛黑色轎車不斷變換車道，行為極為危險。為了避免危險，李先生只好變換車道閃避，沒想到對方竟然故意擋在他車前，而且連續做了好幾次。

李先生強調，這名惡意駕駛持續逼車長達兩分鐘，行駛距離將近兩公里多。他感到非常困惑，因為他並非龜速行駛，而是保持正常速度，卻莫名其妙遭到針對。他特別擔心自己80歲的母親，因為她心臟裝有節律器，若當下嚇昏了可能會有生命危險。

據法規任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式迫使他車讓道，或者非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車，或停在車道中，可處最高3萬6千元罰鍰並當場禁止駕駛，還可以吊扣汽車牌照6個月，當事人也能提告強制罪。只是載著妻小出門，遇到這種危險駕駛，還好沒出狀況，但還是希望 對方得到教訓，當事人向警方檢舉，希望別有其他用路人受害。

【危險動作，請勿模仿】

