獨／控幫清廚餘被刁難 豬農苦等5小時「做白工」

豬農不滿花整天清廚餘，控被刁難做白工。（圖／TVBS）

雙北市廚餘，大約每天有五百噸，非洲豬瘟後禁止養豬，豬農配合環境部，幫忙運送到焚化爐，卻有豬農陸續向協會反映，被以廚餘桶是「湯湯水水」等理由刁難，包含回收和等待燃燒，常常得花一整天的時間，希望政府加強橫向聯繫。豬農們每天清晨四五點就必須出門，開始收集餐廳廚餘，清運過程就需要四至五小時，在收集過程中，清運時間就可能有4至5小時。

豬農不滿花整天清廚餘，控被刁難做白工。（圖／TVBS）

由於非洲豬瘟防疫期間暫時禁止廚餘養豬，雙北地區每天產生的500公噸廚餘無法像以往一樣載回養豬場，只能送到焚化爐處理。然而，送往焚化爐又面臨諸多困境。新北市養豬協會理事長黃靖文指出，焚化爐採用預約制度，常常以「今天預約滿了」為由拒絕接收。即使能夠進入焚化爐，還要面臨漫長的排隊等候。

廣告 廣告

更令豬農感到無奈的是，當他們好不容易排隊進入焚化爐後，卻因廚餘中含有湯湯水水而被拒收，甚至被要求自行想辦法處理。黃靖文疑惑地問道，這些廚餘究竟要載去哪裡？他質疑，政府應該從根本解決問題，加強廚餘「溫度監控」，而非一味地將廚餘全部燒毀。團膳公司總經理也表達了類似的困擾，指出養豬場的司機一直抱怨去焚化場要等很久，而且現在載回來的廚餘又不能用於養豬。團膳業者同樣感到無奈，因為如今豬農也不願意幫忙清運，大量的廚餘處理成了棘手問題。

對於豬農們的反映，副署長林左祥回應說，他們上週已經和環保局溝通，要求不要有拒收或讓進場不順遂的情況。他解釋，之所以採用預約制，是因為一天湧入太多廚餘會影響焚化爐的熱能，但聽到反映後，已要求相關單位進行改善。豬農出面控訴的目的，主要是希望政府能夠重視清運流程的問題。他們認為自己好心幫忙清運廚餘，卻要浪費整天時間，而且換來的連一句感謝都沒有，讓他們感到十分委屈。

更多 TVBS 報導

女子大鬧新竹五金行 「拿水直接喝」還砸業者 店家無奈

送走東契奇！諾威斯基不忍了 痛批：早該開除哈里森

雨天危機！ 橋梁「金屬」伸縮縫 高雄騎士打滑自摔

全台最早！盧秀燕啟動災變中心 點名廚餘掩埋場加固

