獨／控賴子女早有施暴紀錄 女童母爆：集團孫也挨打

立委賴瑞隆子女涉校園霸凌上午出面開記者會道歉，但當事女童媽媽不接受，不滿被說是互毆，強調是對方單方面毆打女兒（圖／TVBS）

子女涉校園霸凌，立委賴瑞隆上午出面開記者會道歉，但當事女童媽媽不接受，不滿被說是互毆，強調是對方單方面毆打女兒，更爆料，賴瑞隆子女早有施暴紀錄，甚至有集團的孫子也挨打。

立委賴瑞隆子女涉校園霸凌上午出面開記者會道歉，但當事女童媽媽不接受，不滿被說是互毆，強調是對方單方面毆打女兒（圖／TVBS）

女童母親表示，賴瑞隆的道歉僅是為了應付大眾和官方，而非真正為事件本身負責。她不滿女兒被毆打的事實被輕描淡寫為「小朋友之間的摩擦」，強烈要求公開監視器畫面以還原真相。女童母親強調，賴子女是主動追上去惡意傷害她的女兒，而且拳拳都打在太陽穴上。

廣告 廣告

校園爆發霸凌事件，現在傳出不只一名小朋友受害，賴瑞隆子女早有施暴紀錄，甚至有集團的孫子也挨打（圖／TVBS）

據家長爆料，賴瑞隆的子女學有空手道，在前一所學校就曾毆打過某集團的孫子，顯示早已有施暴紀錄。令人擔憂的是，即便轉學後，這樣的霸凌行為仍然持續，導致更多學童受害。當事學校行政營運長表示，學校會依照教育部程序處理任何校園事件。

從時間序來看，霸凌事件於10月16日發生，學校直到28日才立案調查，11月20日才通知雙方家長見面。12月2日，一名見義勇為的同學也被打傷。因遲遲等不到對方道歉，受害家長只好向媒體求助，這才促使賴瑞隆在台北召開記者會道歉。然而，女童母親卻反被質疑動機不單純，讓她感到十分委屈。

校園霸凌時間序來看，10月16號發生，學校28號立案調查，直到11月20號才通知雙方家長見面，12/2又發生見義勇為同學被打傷（圖／TVBS）

女童母親解釋：「我給了他機會，讓他和解、讓他處理，他不要處理，然後又從11月到了12月，如果今天是政治因素才爆出來，我早在10月16日聽到這種敏感情事，我就讓它爆出來了啦，這樣難道不是被逼出來的嗎？」她堅決表示要成為孩子堅強的後盾，拒絕暴力，並希望能夠導正校園霸凌歪風。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

大烏龍！全聯鯛魚數值被「10倍放大」 高市衛生局鞠躬歉

新北市托嬰中心爆虐童！托嬰人員遭控「推頭、扯髮」

幼兒園泳池上直排輪課！5歲女童「右手遭壓傷」縫5針

獨／2中學生控學長霸凌！「揍背.毆頭」家長怒告

