獨／控通緝犯設局騙！ 男慘賠140萬 妻子房子車子差點都沒了

高雄一對夫妻檔控訴，被通緝犯設局詐騙，對方假借投資賣車，騙了140萬，不但車子沒看到，現在房貸繳不出來，還被對方嘲諷恐嚇，妻子也因此承受巨大壓力，差點走上絕路，讓被害人不忍了，決定報警揭發惡行，避免還有無辜民眾受害。

夫妻遭詐騙140萬，同時還要承受通緝犯的恐嚇，妻子因此精神壓力巨大，差點走上絕路。（圖／TVBS）

事件發生在高雄澄清湖步道，警消和救護車都曾到場處理，當時被害人的妻子因精神崩潰坐在地上，讓丈夫十分心疼。據被害人表示，他們原本被告知只是小額投資就能獲利，每個月都能分到一定金額，但匯出140萬元後，他們的經濟陷入困境，妻子的房貸和信用卡費都無法繳納。

詐騙者不僅騙取他們的錢財，還透過訊息恐嚇被害人夫妻注意出入安全。（圖／TVBS）

詐騙者不僅騙取他們的錢財，還透過訊息恐嚇被害人夫妻注意出入安全，甚至特別提及被害人的母親。被害人表示，詐騙者曾威脅說如果繼續追討車子，就會把車子砸爛，還恐嚇他的家人和母親。

據了解，這起詐騙案始於被害人想購買一輛汽車，透過臉書聯繫到自稱賣二手車的陳姓男子。在順利買到代步車後，陳姓男子開始提出投資方案，建議被害人出資購買車輛，由他負責銷售。最初的兩輛車確實為被害人帶來了7萬元的利潤，嘗到甜頭的被害人隨後加碼投入140萬元。然而，陳姓男子此後便編造各種理由解釋車輛無法售出，當夫妻倆察覺被騙想報警時，還遭到對方囂張恐嚇。更令人震驚的是，經查證後發現陳姓男子竟是一名通緝犯。

被害人還出示了詐騙者當初簽下的100萬元本票，但兌現日期竟然是124年（10年後）。（圖／TVBS）

被害人表示，他不願讓詐騙者繼續逍遙法外，對方甚至自誇已經成功逃亡600多天。被害人還出示了詐騙者當初簽下的100萬元本票，但兌現日期竟然是124年（10年後），地址也是虛假的藥局地址，只有名字是真實的。如今，被害人不僅拿不回140萬元，承諾的投資車輛也未曾見到，還要面臨無法繳納房貸、信用破產和失去房子的困境，同時還要承受通緝犯的恐嚇。妻子因此精神壓力巨大，差點走上絕路。最終，被害人鼓起勇氣向警方報案，希望能阻止更多人受害。

