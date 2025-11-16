獨／控遭從陽台偷窺 女丟椅、踹打麵包店老闆

新北市一間麵包店男老闆，跟女子在店內發生肢體衝突，對方也曾帶人找上門，要討30萬元和解金，這一個月內，業者已經報案四次，原來雙方是鄰居關係，分別住在兩棟公寓的2、3樓，女子指控住在對面的男老闆，從陽台偷窺偷拍，老闆則認為自己只是在陽台出入、穿鞋，遭受脅迫才曾給10萬和解金。

女子跟麵包店業者在店內發生衝突。（圖／TVBS）

監視器畫面清楚記錄了衝突過程，只見一名白衣女子在麵包店內與男老闆對話時，突然用包包朝老闆臉部揮打，接著又踹了幾腳。男老闆雖然試圖護頭阻止，但女子又拿起椅子砸向他。雙方短暫對話後，女子再度出腳並用手搥打老闆，隨後第二次拿椅子攻擊，導致老闆的眼鏡被打掉。除此之外，店外監視器也拍下女子在10月和11月期間，曾對店內比中指並用手機拍攝的畫面。

廣告 廣告

根據了解，雙方分別住在新北市一處民宅區的兩棟相對公寓，男老闆住在其中一棟的三樓，女子則住在對面二樓。男老闆表示，他只是正常進出陽台放鞋子、拍攝花朵等日常活動，並非如女方所指控的偷窺偷拍。他解釋道，有時候假日去陽台拿鞋子，對方就說他在那裡逗留；有時候陽台的花開了，他拍照時被誤認為在拍攝女鄰居。

女鄰居則強調，男老闆從陽台位置視野良好，能夠看到她家的氣窗，而她在家時可能未穿著衣服。她表示男老闆曾經明目張膽拿著手機對著她家拍攝，因此非常擔心對方手機裡存有她的私密照片。

這樣的糾紛並非首次發生，雙方曾一度和解，並約定若再發生類似事件，男方需支付30萬元和解金。目前麵包店業者已提告女方恐嚇取財，依法該罪可處6個月至5年以下刑期，並得併科3萬以下罰金。原本只是單純的鄰居關係，如今卻因此糾紛演變成對簿公堂的冤家。

《TVBS》提醒您勇敢說不：

◎尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110

◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

◎婦女救援基金會 02-2555-8595

◎勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

更多 TVBS 報導

泰式餐廳被滅火器攻擊！「白色轎車停對面」3男衝進店 警鎖定作案車輛追查中

女酒後闖社區墜7樓遭輾 住戶開車驚見「黑影」下秒嚇壞急報案

不是聯名款！外送粥用「泡麵碗」裝 男怨：誰敢吃

獨／房東2度擅闖！帶房仲拍照看屋 租客怒告「侵入住宅」

