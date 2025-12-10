獨／提告TVBS求償百萬敗訴！ 張靖玲怒指一審未盡調查真實義務

張靖玲對判決結果提出回應。（圖／本刊資料照）

2022年TVBS新聞台爆出3名女主播聯手欺負主播古彩彥，遭控霸凌者的張靖玲也被調職為資深文字記者，事後因曠職遭解雇。張靖玲希望恢復原職對TVBS提告，但一、二審均敗訴，如今她不僅上訴三審，更對TVBS提告民事損害求償100萬元，不過針對100萬求償部份，法院昨（12月9日）宣判張女敗訴，可上訴，而對此張靖玲認為法院的判決未盡調查義務，顯有失當。

針對判決，張靖玲表示，2025年12月2日三讀通過《職業安全衛生法》修正案，將「職場霸凌」明文法制化，足見本案所涉議題具高度公共利益與必要性。她認為，針對此案她已經提出多項具體證據，足以證明陳述皆「有所本」。張靖玲批評到，古采彥所提交之的證據影片顯經剪輯、非一鏡到底、且後製主觀惡意臆測之文字，並夾雜不明時點之照片。

張靖玲指出，她不但於公司內部程序提出質疑並要求調查原始資料，於法院審理期間亦再度聲請調查與案情高度相關之多項證據。然一審法院對上述關鍵證據與程序請求悉數置之不理，未盡調查真實義務，導致事實認定與法律適用均產生重大偏差，已違反論理法則與經驗法則。

張靖玲質疑，若不調查該如何還原真相？而在審理期間，非法律專業出身的她為呈現事件脈絡與真相，按法院規範申請以 PTT 方式陳述，亦遭法官以技術性理由婉拒，使她無法完整陳述，審理過程諸多處分亦流於便宜行事，殊值遺憾。

張靖玲認為，TVBS對她之陳情，挾職務與權勢之優勢，對她採取壓制、邊緣化等組織性打壓行為，已符合勞動部所列「職場不法侵害」態樣。一審法院未落實調查義務，致判決與事實嚴重不符，因此對整起事件提出澄清及聲明，以供後續審級正確認定。

針對谷彩彥，張靖玲則指出，對方長年於辦公區散布風水害人之不實迷信謠言，包括宣稱特定辦公室會致人罹癌或死亡、害人受傷，並以巫術言論攻訐同仁會用「黑風水」等，擅自移動他人物品、教唆他人行為；另未經允許私邀具有道士執照之風水師入內指點堪輿及包紅包形成對價關係，及張貼符咒、擺放陣法，致使同仁普遍感受恐懼與壓力，嚴重影響職場秩序。

而在她向管理階層反映後，主管單位亦曾表明將予處理；惟其後不僅怠於管理，反而對外發布與事實不符之聲明，刻意隱匿古員不當行為，並限制本人不得說明事實，致使本人名譽及人格權遭受重大損害。

張靖玲表示，在突遭調職後，她曾多次向主管、人資及法務詢問具體理由。惟各單位明明可於多個時間點明確說明，卻始終以模糊方式不予回應，明顯有違工作守則並刻意規避相關懲戒程序。她認為，在資訊不對等情況下，卻被迫以推測方式應對，致使後續採取救濟途徑受限，並承受不合理不利益，而此一程序瑕疵顯已違反誠信原則與勞動法令要求之適當程序。

