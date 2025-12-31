獨／「揪25名脆友來家裡跨年」原PO：超過百人報名

準備許多零食飲料一起跨年。（圖／東森新聞）





跨年夜你會這樣過嗎？有住戶在社群號召網友到他家跨年，沒想到超過100人報名，身分篩選後選出25人到他家繳交500元，就有食物跟遊戲可以吃跟玩，不少人擔心陌生人湧進公寓，有沒有安全疑慮，甚至會不會打擾鄰居，原PO表示其中一名參與者剛好是警察，誰作亂就能直接壓制。

33坪大住家，客廳家具們乾坤大挪移，鋪上地墊桌上擺上姓名貼，準備迎接這些經過身分篩選的25位陌生人，每人繳交500元就能共度跨年夜，號召跨年活動屋主柏緯：「我今年4月分手，然後今年跨年就想說沒有局，我就想說看脆友上，有人辦婚禮找脆友一起參加，然後我想說是不是也可以找脆友來我家一起跨年。」

廣告 廣告

陌生人之間透過玩遊戲能最快變熟，屋主準備自我介紹9宮格，了解彼此的星座MBTI興趣，吃的喝的當然也少不了。

賣場大採買一番，各式口味零食氣泡水酒類飲料，通通買回家擺桌上，跟陌生人共享這一夜，民眾：「如果是陌生人的話，會想參與看看，因為畢竟不知道有什麼人嘛。」

民眾：「不會很奇怪啊，可能剛好最近有一波捷運攻擊的事件，所以會比較謹慎一點點。」

不少民眾也擔心，25位陌生人，同時進到公寓空間，對鄰居的安寧跟安全，可能構成風險，不過屋主表示，公寓是一層一戶，會跟鄰居告知舉辦活動，加上其中一名參與者，身分也很特別。號召跨年活動屋主柏緯：「剛好有一個報名的人，我去看他的IG，然後他上面（貼文）竟然是警察，然後我就私問他說，你是警察嗎他說對，因為我想說最近還蠻動盪的，如果有警察在這裡的話，好像可以鎮壓一些莫名其妙的人。」

揪團活動並不罕見，但與一群不認識陌生人一塊倒數，你願意嘗試嗎？引發滿滿話題。

更多東森新聞報導

東森陪你跨年／率先進入2026！紐西蘭天空塔放煙火、燈光秀

東森陪你跨年／新北警動員5百警力維安 侯友宜赴指揮所慰勉

2026年好運擋不住！3生肖事業順 數錢數到手抽筋

