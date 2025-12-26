獨／撞死兼職孝子！車行店長遭爆肇事後出國、玩交換禮物

22歲沈姓男子為了貼補家計兼兩份工作，卻在國道3號遭車禍不幸身亡。（圖／翻攝網路）

繼續追蹤國道3號車禍，22歲沈姓死者，努力工作，白天做工、晚上在遊藝場兼職，其實大夜班工作才第三天，就遇到車禍身亡，親友很不捨！指控肇事駕駛是車行店長，在治喪期間一句「要出國，請跟律師聯繫」就失聯，更發現他開心在聖誕節參加交換禮物，引起家屬不滿。

死者的母親表示，兒子白天跟爸爸去做工，晚上則去遊藝場兼職，才工作第三天就發生意外。為了貼補家計，這位年輕人不辭辛勞地兼顧兩份工作，在親友眼中是個非常孝順的好孩子。死者的大姨情緒激動地分享，沈姓年輕人從小就是由她照顧，是一個很開朗的小孩，常常會逗阿公阿嬤笑。令人心碎的是，就在事故發生前一天，她還與外甥透過臉書視訊關心他，隔天就傳來噩耗。

死者的大姨控訴肇事駕駛的冷漠態度，她描述事故當時，外甥站在路旁等待警察到場時，就被對方撞下去。她質問道，背負著人命，肇事者為何還有心情出國玩樂。家屬進一步表示，在他們治喪期間，肇事駕駛竟直接傳訊息說沒空處理這件事，要家屬跟律師談，因為他要去韓國玩，還在玩交換禮物，顯得相當開心。

肇事的蕭姓駕駛是屏東萬丹一家中古車行店長，在治喪期間以「要出國」為由失聯。（圖／翻攝網路）

家屬找出證據，指出肇事的蕭姓駕駛在屏東萬丹一家中古車行擔任店長，並展示了對方在聖誕節參加交換禮物活動的照片，照片中肇事者站在C位，看起來心情愉快。據家屬透露，肇事駕駛原本會傳訊息關心告別式日期，但中途卻以要出國旅遊為由，要求家屬和律師聯繫，並表示要等鑑定報告出來。

記者嘗試聯繫肇事駕駛，電話轉入語音信箱無法接通。記者進一步前往肇事駕駛工作的車行，員工表示店長目前在北部出差，不在屏東。代理店長則轉達會與律師持續溝通的訊息。這起悲劇事件讓死者家屬在悲痛之餘，也對肇事者的態度感到極度不滿和失望。

