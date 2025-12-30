獨／攜30盒餅乾託運返台遭攔查 男控桃機海關飆罵三字經怒提告

一名男子從泰國搭機回台灣時，因購買的30盒餅乾被桃園機場海關攔查而引發爭議。男子日前去泰國看演唱會返台時，順便購買聯名款餅乾，並支付250元進行包裝。然而抵台後，海關人員拆開檢查他的餅乾和隨身包包，雖未發現違禁品，但過程中男子控訴海關飆罵髒話，憤而報案提告。海關事後表示，該事件源於旅客誤解與情緒失控，並承諾加強員工訓練，避免類似事件再次發生。

男子控訴購買的餅乾被海關攔查，檢查後無誤卻被罵三字經。（圖／投訴民眾提供）

這位男子在泰國觀看演唱會後，購買了聯名款餅乾準備帶回台灣。因為餅乾數量達30盒，地勤人員特別提醒他需要妥善包裝才能託運，於是他額外花了250元將紙箱一層一層仔細包裹。不料，當他搭機返台時，桃園機場海關人員攔下他的行李進行檢查，將整箱餅乾拆開，同時也檢查了他的隨身包包。男子表示，當海關檢查完畢沒有發現任何違禁品後，他詢問為何不幫忙將物品放回去，海關人員回應稱海關沒有這個責任。最後是另一名海關協助他將物品放回。當他向男性海關人員表示「女生都幫你放回去了啦」時，對方突然情緒激動，爆出三字經。男子坦承當時他也用手指向對方理論，但隨即被另一人制止。因感到受到侮辱，他決定報警處理此事。

對於這起爭議，海關方面回應表示，該旅客誤認隨機抽查是針對他個人，並質疑海關沒有權利開驗他的物品，且在過程中不斷言語挑釁。海關人員認為自己是在執行公務，卻受到這樣的對待，因心裡委屈才會情緒失控脫口而出。海關強調，當時海關人員罵的三字經並非針對該名乘客，表示將加強員工訓練，避免類似情況再次發生。

