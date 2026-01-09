獨／ㄧ支穿雲箭 機師犯槍砲罪遭控影響飛安

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者王乙徹／調查報導

台灣虎航一名機師，因持有以火藥擊發具有殺傷力的金屬或子彈的「穿雲箭」金屬槍械，去年被依違反《槍砲罪》判刑，更遭人檢舉可能影響飛航安全。《三立新聞網》追查，前年起陸續有民眾購買類似槍械遭警方查辦的案例，但目前民航法規並沒有規範機師不能有前科，是否影響飛安難以認定，虎航回應，依內部程序進行了解與必要處置，但不便針對處置細節對外說明。

一名吹哨者投訴，台灣虎航一名機師非法持有可發射金屬或子彈具有殺傷力之槍枝，經刑事警察局鑑定確為具殺傷力之真正可擊發武器，該名機師遭判有期徒刑，吹哨者指控，虎航放任槍砲前科犯繼續擔任機師。

中國製的穿雲箭被視為是具有殺傷力的改造槍械。(圖／警方提供)

判決顯示，該名機師2024年初在網路購物平台購入一組穿雲箭，曾裝填火來放鞭炮，警方2025年初到機師家中查緝，該名機師自首帶持有類似鋼筆手槍的「穿雲箭」並交給警方，經刑事警察局鑑定，認定是可發射金屬或子彈之槍枝，由金屬擊發機構及已貫通之金屬槍管組成，擊發功能正常，以打擊底火引爆槍管內火藥為發射動力，用以發射彈丸使用認定具有殺傷力，案經台北地方法院審理，依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》判有期徒刑1年、緩刑3年併科罰金2萬元。

據了解，虎航機師涉槍砲罪並判刑事件，遭人投訴到不同單位引發關注，《三立新聞網》追查，相關民航法規並無規範機師不得有刑事前科，無從認定有前科的機師是否影響飛安，且機師與機組人員登機前一樣要接受安檢，「穿雲箭」或類似槍械不可能有機會帶上飛機。

一名虎航機師因犯下槍砲罪遭質疑影響飛安。(圖／記者王乙徹攝影)

對於機師涉犯槍砲罪，相關民航法規都沒有機師若涉犯刑法的處分規定，民航局沒有回應。《三立新聞網》聯繫虎航釐清公司規定、懲處情況並試圖與當事人連絡，虎航回應，對於員工在私人生活領域之法律爭議，若涉及刑事案件，一向依內部程序進行了解與必要處置，但個案之處理狀況因涉及個人隱私與《個人資料保護法》，不便針對處置細節對外說明。

