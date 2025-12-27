獨／教師辦公室養5流浪貓 遭檢舉不顧環境衛生

學校老師發現母貓懷孕才暫時收容牠，幫牠結紮養傷。（圖／東森新聞）





嘉義一所國小遭人檢舉，指老師在辦公室養五隻流浪貓，不顧環境衛生，也可能傳播病菌。求證這名老師，他說去年四月學生發現母貓懷孕，才暫時收容牠、幫牠結紮養傷，一隻母貓、四隻小貓，後續小貓全送養，也讓母貓回歸流浪生活。家畜所說，這對學生是很好的生命教育；但要幫助流浪貓，還是讓家畜所協助，比較不會有爭議。



記者 vs. 學校老師塗老師：「（之前暫時放在這裡？）對啊，所以現在就是小朋友的。」







《EBC東森新聞》實際來到影片中的辦公室，已經看不到貓咪了，但是在校園裡還是能看到影片中的母貓悠哉地曬太陽，到底怎麼一回事？



學校老師塗老師：「因為小朋友發現母貓懷孕，安置在辦公室裏面，讓母貓哺乳。已經是去年四月的時候，後來就沒有。」



學校老師說，這隻母貓是學校附近的浪浪，發現牠懷孕又受傷，才決定讓牠暫時在辦公室休養。當時牠生下四隻小貓，陸續將小貓送養出去，等結紮、頸部傷勢好了，又讓牠回歸浪浪的生活。



老師提供去年拍下的影片，貓咪暫時借住辦公室時，大小號都是透過貓砂解決，辦公室氣窗與窗戶也都開著，隨時保持通風。對於讓貓咪暫住辦公室，家畜所從專業角度怎麼看？



嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如：「其實這對學生來講是很好的動保生命教育。未來如果在校園裡面有發現遊蕩犬貓，可以撥打1959專線。」



辦公場所是很多人共用，類似的情況還是尋求家畜所協助，畢竟不是人人都能接受貓狗的氣味。

