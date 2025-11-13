獨／新北男違規擺攤遭取締竟激烈反抗 警遭傷流血仍判無罪引基層憂慮

違規擺攤遭警開單，男抗拒害警流血受傷。（圖／TVBS）

路邊違規擺攤男子拒絕配合警方取締，導致一場執法衝突事件引發關注。這名陳姓男子在新北市蘆洲路邊販賣小番茄和水果時被警方發現違規擺攤，但他不僅拒絕提供個人資料，還在警方執行公權力時激烈抗拒，導致警察受傷流血。然而，法院最終判決陳男無罪，認為其並無積極攻擊行為，難以認定有傷害意圖，此判決也引發基層員警對執法安全保障的憂慮。

違規擺攤遭警開單，男抗拒害警流血受傷。（圖／TVBS）

這起事件發生在新北市蘆洲，一名身穿藍衣的陳姓男子在路邊違規擺攤販賣小番茄和水果。當警察前來執行取締任務時，陳男情緒激動，拒絕提供個人資料給警方查核，還質問警察為何要取締他。面對明顯的違規事實，陳男仍然不願配合，甚至挑釁地表示「你可以開啊」，認為這樣就能避免被開單。

由於陳男持續拒絕配合，警方只能依法使用強制力將他帶離現場。在路邊執法過程中，陳男不斷抗拒，導致警方必須將他壓制在地上。整個過程引來許多路過民眾駐足觀看。警察一再要求陳男停止抗拒行為，警告他：「請你不要再持續抗拒了」、「你抗拒行為再讓我流血」，但陳男仍然持續掙扎。

最終，陳姓男子因違規擺攤被警方取締，並因拒絕配合而被壓制上銬。然而在這個過程中，他的掙扎抗拒行為導致警察受傷流血，因此被依妨害公務及傷害罪移送法辦。令人意外的是，法院最終判決陳男無罪，法官認為他並沒有積極攻擊行為，難以認定他有傷害意圖。

這樣的判決結果讓基層員警感到憂心。一名員警表示，如果未來司法判決都往這個方向發展，那麼警方在執法過程中如果受傷，將缺乏足夠保障。許多基層員警坦言，在壓制逮捕嫌犯的過程中受傷是常見情況，但往往無法向嫌犯求償。他們只希望有朝一日，能在執勤過程中沒有後顧之憂，獲得更完善的保障。

