獨／新店戒治所護理師控「遭醫檢師痛毆」 同事撕破臉互告
一名身障護理師在法務部矯正署新店戒治所遭遇職場暴力事件，引發社會關注。這位靠電動輪椅代步、任職17年的護理師指控，一名去年到職的男醫檢師不僅長期口出惡言，更在工作爭執後動手毆打她，造成她眼部腫脹、瘀青及太陽穴紅色傷痕。雙方各自提出傷害告訴，目前案件已進入刑事調查程序。新店戒治所表示已依規定處理，但同事關係恐難修復。
這位身障護理師在新店戒治所擔任護理師，負責替受刑人提供醫療照護。她透過拍攝照片記錄自己的傷勢，照片中可見她左眼明顯腫了一塊，還有一大片瘀青，太陽穴也有紅色傷痕，表情十分痛苦。這名護理師表示，這些傷都是同事動手造成的。
這名護理師在新店戒治所已任職17年，她指控去年到職的男醫檢師多次在工作場合辱罵髒話。八月底，對方向她索取受刑人看診狀況的相關資料，但因時間緊迫且她仍在跟上級確認，剛掛完電話就被對方破口大罵。由於無法在當下蒐證，她希望對方能到有監視器的辦公室談話方便取證，但過程中她的電動輪椅疑似不小心撞到對方，引發對方不滿。
這位護理師表示：「因為我有工作在忙，我覺得我的環境有髒話，然後我還曾經受不了，我還曾經往看診的方向走。」她描述被打的經過：「第一拳我不知道第幾拳，揮手之後讓我眼鏡掉下來，然後還是繼續打，然後是我的管理員看監視器才知道我被打15下。」
關於無法即時蒐證的困境，這位護理師解釋：「因為我在監獄上班，裡面不能拿3C產品進去，就是監視器、錄音筆、密錄器都不行。」她還描述當時的情況：「他說『妳用車撞到我了』，我說好吧那我就後退啊，我既然有撞到你那我就後退，可是他還是不離開，我後退了他還是站在門口。」
被指控的醫檢師不願對此事件回應，但也已對這位護理師提告傷害。法務部矯正署新店戒治所副所長詹國裕表示：「社會局最近也有發公文給當事人，說這部分因為確實因為業務上引起的情緒上的衝突，引起的突發性的衝突，所以不是長期的霸凌行為。」他指出雙方都有過失，因為案件已進入刑事調查，所方會等到結果出來再研議行政懲處。不過，在工作場合碰到這種狀況，同事關係恐怕也很難修復。
《TVBS》提醒您：
◎拒絕暴力 請撥打110
◎反校園霸凌專線：1953
◎反職場霸凌專線：1955
◎法律扶助基金會：(02)412-8518
