獨／新竹縣「藍白合」有譜？陳見賢給答案 還曝與高虹安過往淵源





[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

地方選舉將至，隨著國民黨有意角逐新竹縣長的新竹縣副縣長陳見賢、立法委員徐欣瑩「賢瑩之爭」無法取得共識，國民黨也確定將舉辦初選。陳見賢接受《鋒燦新聞網》網路節目「真鋒對決」專訪對於「藍白合」透露未來若當選「竹北市長不排除禮讓民眾黨」，同時也暢談自己與新竹市長高虹安過往相識淵源、目前關係及未來合作方向。

陳見賢接受平秀琳獨家專訪，這也是陳見賢宣布參選後首次節目專訪。（圖／記者蔡林攝）

2026年九合一選舉牽動藍、綠、白未來版圖，民進黨、民眾黨陸續完成初選、提名程序，國民黨目前仍陷入「提名之亂」。其中，新竹縣由陳見賢、徐欣瑩之間的「賢瑩之爭」逐漸白熱化，擬參選人間的攻防儼然釀成「藍營內的茶壺風暴」，徐欣瑩近日多次打出「高虹安」牌營造「藍白共挺」氛圍，陳見賢接受主持人平秀琳專訪，對於「藍白合」議題除了定調個人不排除「竹北市長禮讓民眾黨參選」外，更首次在螢幕前透露自己從高虹安擔任立法委員期間相識的一段過往。

廣告 廣告

對於過去鮮少受媒體關注的陳見賢，平秀琳直球提問「與民眾黨關係如何」，陳見賢不假思索誠實回答「還可以」，但也強調「政策執行或計畫補助不分黨派」，陳見賢舉例無論國民黨、民眾黨支持者都須繳納稅，而「政府收到稅收就是要替全民解決問題」。對此，素有「補刀女王」之稱的平秀琳忍不住直呼陳見賢的風格「跟柯文哲一樣都是理性、科學、務實」，而陳見賢則進一步透露過去與高虹安相識過程，其實早在時任立法委員的高虹安參選新竹市長期間，就已到新竹縣拜會陳見賢，自此開啟未來在市政、縣政上的密切合作。



陳見賢（左）在專訪中除了透露與高虹安（右）相識淵源，更首次暢談自己當初相識楊文科（中）並受延攬的過程。（圖／翻攝自新竹市政府網站）

陳見賢進一步分享，自己除了與柯文哲「就理念來說確實蠻接近的」，也坦言「我跟高市長常常碰面」，近日才與高虹安在公務行程中相遇，由於新竹縣、市僅僅相隔一條頭前溪，許多交通相關政策必須有密切的跨縣市合作，未來若有幸當選也會更加頻繁與高虹安在市政、縣政上共同合作。在專訪中，陳見賢也首次曝光過去與現任新竹縣長楊文科相識到受到延攬入府的過程，陳見賢回憶道，當時楊文科同樣面對徐欣瑩及現任竹北市長鄭朝方「雙強夾殺」，自己仍毅然為楊文科輔選，最終勝出。至此，陳見賢也信心喊話自己將「2戰2勝」，相信「國民黨只要團結就會勝選」。

陳見賢強調，自己自從擔任副縣長一職，「每日7點多就到辦公室上班」，只因自己的從政理念就是「做什麼要像什麼」。在本次「真鋒對決」節目專訪中，陳見賢除了對於日前因外型相似而被網友封為「新竹縣蔣經國」、媒體人吳子嘉指控「黑道」說、黨內競爭對手徐欣瑩「全民調」訴求逐一暢談，同時對於新竹縣教育、環保、交通、社會福利等現況及政策侃侃而談，連平秀琳也對於陳見賢縣政上的熟稔讚譽「如數家珍」，精彩內容不可錯過。



更多FTNN新聞網報導

何時回民眾黨？高虹安未鬆口：會跟黃國昌談過尊重黨意

禮讓高虹安 國民黨新竹市長選戰確定不推人

選不選2026、新竹藍白合？高虹安：將先拜會黃國昌、鄭麗文後再說明

